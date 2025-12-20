【拓殖大学】濱口和久特任教授が第26回「正論新風賞」を受賞

拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は防災教育研究センター長で特任教授の濱口和久先生がフジサンケイグループの主催する第26回「正論新風賞」を受賞いたしました。

長年にわたり安全保障、防災、そして尖閣諸島をはじめとする領土問題について、現場主義に基づいた豊富な実務経験と緻密な分析をもとに、危機管理と安全保障を統合した実践的な提言を続けてまいりました。

今回の受賞にあたり、地方行政の現場において、防災・危機管理対応への助言や政策提言をしている点、及び国民の安全意識の向上に貢献していることから、正論新風賞にふさわしいと評価されています。

なお、濱口防災教育研究センター長は本学主催の以下シンポジウムに登壇します。ご希望の方は下部よりお申込みください。

　　防災・危機管理シンポジウム

01 ｜テーマ

国民保護と平時・有事の危機管理体制を問う

02 ｜日時

2026年2月14日（土）13:30〜15:30

03 ｜会場

文京キャンパス C館 C201教室

04 ｜受講料

1,000円

05 ｜お申込み

https://req.qubo.jp/takudai-oc/form/bksymposium

※定員(150名)になり次第締め切ります

06 ｜シンポジウム詳細

https://www.takushoku-u.ac.jp/newsportal/extension/extension_251210_20385.html

