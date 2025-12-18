ピーバンドットコム、出荷日当日納品「デリバリーゼロコース」、対応エリアを3大都市圏へ大幅拡大

2025年12月18日



株式会社ピーバンドットコム





出荷日当日納品「デリバリーゼロコース」、対応エリアを3大都市圏へ大幅拡大



〜関東・中部・関西の主要都市圏をカバー。即日納品を広範囲で実現〜



プリント基板ネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（証券コード 3559、東証スタンダード・名証メイン、以下「当社」）は、製造した基板を出荷日当日に納品する超速サービス「デリバリーゼロコース」の対応地域を大幅に拡大しました。従来の東京都・埼玉県に加え、新たに神奈川県、山梨県、三重県、愛知県、大阪府、京都府を対象に加えました。国内主要都市圏における即日納品体制を確立したことで、設計から物流までをシームレスにつなぐ『ものづくりDXプラットフォーム』としての価値を強固にし、開発現場の生産性向上に寄与してまいります。































■受付方法、および今後のシステム対応



現在、デリバリーゼロコースをご利用いただく際は、ご注文前にメール、電話、問い合わせフォームから「デリバリーゼロを利用したい」旨をご連絡いただく必要があります。



当社では、この受付プロセスをさらに効率化するため、システム開発が完了次第、当社のECサイト内の「1-Click見積」に本機能を搭載し、オンライン上から受付が完了する予定です。これにより、設計から製造、物流までをシームレスにつなぐ「ものづくりDXプラットフォーム」として、さらに進化させてまいります。



■代表取締役社長 後藤康進 コメント



このたび、デリバリーゼロコースの対応エリアを関東・中部・関西の主要8都府県（東京都、埼玉県、神奈川県、山梨県、三重県、愛知県、大阪府、京都府）へと大幅に拡大いたしました。これは、単なる配送網の拡張にとどまらず、より広範な地域のものづくりの現場における時間的制約の解消に寄与するものと考えています。



一枚の基板が生まれるスピードを極限まで高めることで、開発者の発想が即座に形になる。それが、次のイノベーションを生むきっかけになると信じています。



■ 関連リンク



・P板.com「デリバリーゼロコース」: https://www.p-ban.com/services/product/delivery-zero.html



・基板製造サービス：https://www.p-ban.com/



【会社概要】



■株式会社ピーバンドットコム



「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。



所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F



代表取締役社長 ： 後藤 康進



■背景生成AIやIoTデバイスなどの開発サイクル短期化が進む現代において、「今日試したい回路を、すぐ形にしたい」というニーズが急速に高まっています。当社は、このニーズに応えるため、基板製造のリードタイムを極限まで短縮し、「一つの工程そのものをなくす」挑戦として「デリバリーゼロコース」を提供しています。この度のエリア拡大は、より広範な地域の開発者の皆様に、製造完了即日の納品環境を提供することを目的としています。特に年末年始など、納期が逼迫しやすい時期においても、本サービスは緊急な試作ニーズを強力にサポートいたします。■拡大後の対応エリアおよび配送体制の詳細