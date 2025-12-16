¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿14¤Î¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ò¸ø³« ¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2026 ¡Á¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤À¡£¡Á¡×Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ç1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´ë²è¡£±é½¬¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¼«¤é¤¬À©ºî¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥²¡¼¥àºîÉÊ14ÅÀ¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢»îÍ·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡×¤Ç¤Î¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³ØÀ¸¼«¤é¤¬¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡¢´ë²èÎ©°Æ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¡¢À©ºî¡¢Å¸¼¨¾ì½ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢Àß±Ä¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥Á¥é¥·Åù¤ÎºîÀ®¡¢Å¸¼¨¡¢ºÇ½ªÈ¯É½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦±é½¬¼ø¶È¤Ç¤¢¤ë3Ç¯¼¡ÇÛÅö²ÊÌÜ¡Ö¥²¡¼¥àÀ©ºî±þÍÑ¡×¤ÎÃæ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£¡¡
¡¡Æ±¼ø¶È¤ÏºîÉÊ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë²áÄø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®²ÌÊª¤ò³ØÆâ³°¤Ø¸ø³«Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅªÈãÉ¾¤äÉ¾²Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¤ËÉ¬Í×¤ÊÁí¹ç¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿³ØÀ¸¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¹©³Ø¡¢¿ô³Ø¡¢Èþ³Ø¡¢Ê¸³Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¿´Íý³Ø¤äÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¡£Æ±Âç¤Î¥²¡¼¥à³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÈÉ½¸½¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤ò³ØÌä¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¶µ°÷Ã£¤¬Éý¹¤¤¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¡¢1923Ç¯¤ÎÁÏÎ©Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢ÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¹©·ÝÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆ±Âç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁê±þ¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆÃ¤Ë¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²¡¼¥àºîÉÊ14ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£º£Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼°Ê³°¤ÎÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍ·¤Ö¥²¡¼¥àºîÉÊ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥²¡¼¥àºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥²¡¼¥àºîÉÊÂÎ¸³¸å¤Ë¡¢Æþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë3Ëç¤Î¥³¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ËÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡£ÅêÉ¼¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¹©³Ø¤È·Ý½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ê¹©³Ø¡Ë¤È¥¢¡¼¥È¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¡Ë¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±Âç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2026
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á17:00
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û 6B01 ¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®1-10¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ÃÏ²¼Å´¡¿Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÃæÌîºä¾å±Ø¡×²¼¼Ö ÅÌÊâÌó12Ê¬
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û ÌµÎÁ ¢¨¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥²¡¼¥à³Ø²Ê
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/activity/archives/2025/article_86617.html
¡ÚÅ¸¼¨ºîÉÊ¡Û
¡¦¤¹¤Ù¤í¥Ú¥ó¥®¥ó
¡¦Fish stick
¡¦TYSTAR
¡¦ROLLING¡¡WHEELS
¡¦¥é¥³¥í¥³¡ª
¡¦¤Ü¤¯¤é¤Ï¤í¤¤ã¤Ã¤Ä¡ª
¡¦find out
¡¦Sticky Adventure
¡¦¡ô¿À¥Ð¥º¥Ð¥È¥é¡¼
¡¦BREAK¡õBUILD
¡¦Flick Wizard
¡¦³¦Å·µ´
¡¦Core Break
¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥È
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¦URL¡§ https://www.t-kougei.ac.jp/¡¡
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥²¡¼¥à³Ø²Ê
¡¡¥²¡¼¥à¤ò³ØÌä¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨Ž¤µ»½ÑÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¸²½¤ä¶µÍÜ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëŽ¡¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Î¼Â¸³´Ä¶¤È¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ö¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö´ë²è¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¡ÖÌ¤Íè¤ÎÍ·¤Ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¶µ°÷Ã£¤¬À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Íºà¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦URL¡§ https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/game/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§03-5371-2741
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
