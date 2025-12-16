Âç³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿14¤Î¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ò¸ø³« ¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2026 ¡Á¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤À¡£¡Á¡×Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ç1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´ë²è¡£±é½¬¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¼«¤é¤¬À©ºî¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥²¡¼¥àºîÉÊ14ÅÀ¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢»îÍ·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¡Ö¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡×¤Ç¤Î¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³ØÀ¸¼«¤é¤¬¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡¢´ë²èÎ©°Æ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¡¢À©ºî¡¢Å¸¼¨¾ì½ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢Àß±Ä¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥Á¥é¥·Åù¤ÎºîÀ®¡¢Å¸¼¨¡¢ºÇ½ªÈ¯É½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦±é½¬¼ø¶È¤Ç¤¢¤ë3Ç¯¼¡ÇÛÅö²ÊÌÜ¡Ö¥²¡¼¥àÀ©ºî±þÍÑ¡×¤ÎÃæ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£¡¡

¡¡Æ±¼ø¶È¤ÏºîÉÊ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë²áÄø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®²ÌÊª¤ò³ØÆâ³°¤Ø¸ø³«Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅªÈãÉ¾¤äÉ¾²Á¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¤ËÉ¬Í×¤ÊÁí¹ç¥¹¥­¥ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤­¤¿³ØÀ¸¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¹©³Ø¡¢¿ô³Ø¡¢Èþ³Ø¡¢Ê¸³Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¿´Íý³Ø¤äÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¡£Æ±Âç¤Î¥²¡¼¥à³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÈÉ½¸½¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤ò³ØÌä¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¶µ°÷Ã£¤¬Éý¹­¤¤¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¡¢1923Ç¯¤ÎÁÏÎ©Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢ÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¹©·ÝÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆ±Âç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁê±þ¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆÃ¤Ë¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²¡¼¥àºîÉÊ14ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£º£Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼°Ê³°¤ÎÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍ·¤Ö¥²¡¼¥àºîÉÊ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥²¡¼¥àºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥²¡¼¥àºîÉÊÂÎ¸³¸å¤Ë¡¢Æþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë3Ëç¤Î¥³¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ËÅêÉ¼¤Ç¤­¤ë¡£ÅêÉ¼¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£

¡¡¡Ö¹©³Ø¤È·Ý½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ê¹©³Ø¡Ë¤È¥¢¡¼¥È¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¡Ë¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±Âç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢£¥³¥¦¥²¥¤¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2026

¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á17:00

¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ÃæÌî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û 6B01 ¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®1-10¡Ë

¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ÃÏ²¼Å´¡¿Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÃæÌîºä¾å±Ø¡×²¼¼Ö ÅÌÊâÌó12Ê¬

¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û ÌµÎÁ ¢¨¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥²¡¼¥à³Ø²Ê

¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/activity/archives/2025/article_86617.html

¡ÚÅ¸¼¨ºîÉÊ¡Û

¡¦¤¹¤Ù¤í¥Ú¥ó¥®¥ó

¡¦Fish stick

¡¦TYSTAR

¡¦ROLLING¡¡WHEELS

¡¦¥é¥³¥í¥³¡ª

¡¦¤Ü¤¯¤é¤Ï¤í¤­¤ã¤Ã¤Ä¡ª

¡¦find out

¡¦Sticky Adventure

¡¦¡ô¿À¥Ð¥º¥Ð¥È¥é¡¼

¡¦BREAK¡õBUILD

¡¦Flick Wizard

¡¦³¦Å·µ´

¡¦Core Break

¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥È

¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø

¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À­¡×¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡¦URL¡§ https://www.t-kougei.ac.jp/¡¡

¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥²¡¼¥à³Ø²Ê

¡¡¥²¡¼¥à¤ò³ØÌä¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨Ž¤µ»½ÑÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¸²½¤ä¶µÍÜ¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëŽ¡¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Î¼Â¸³´Ä¶­¤È¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ö¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö´ë²è¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤òÄÉµá¤Ç¤­¤ë¥«¥ê¥­¥å¥é¥à¤ò»ý¤Ä¡£

¡¡¡ÖÌ¤Íè¤ÎÍ·¤Ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¶µ°÷Ã£¤¬À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Íºà¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦URL¡§ https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/game/

¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹­ÊóÃ´Åö

TEL¡§03-5371-2741

¥á¡¼¥ë¡§03-5371-2741

