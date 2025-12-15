ボッシュ、「ソフトウェア ディファインド ビークルに対する期待」に関する意識調査を実施





「ソフトウェアによる制御技術により、ケーブルの簡素化や車内の部品数の削減につながり、車内スペースが拡大する」など、広々とした車内スペースへの期待は70.7％でした。「家族で乗車時に快適性が高まるから」「長距離移動でもストレスが減ると思う」といった理由で、車内スペース拡大への期待が寄せられました。