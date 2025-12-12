こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
FCNTの最新スマートフォン「arrows Alpha」が「au +1 collection」で採用。12月12日（金）からau Online Shopにて販売
〜より永く安心して使える。綺麗な写真を撮るための機能・スペックが進化したフラッグシップモデル。arrows AIで、初めてAIに触れる方にもさらにあんしんで便利に使える〜
FCNT合同会社（本社：神奈川県大和市、 代表取締役社長 桑山泰明、以下FCNT）は、arrows最新機種「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を、au公式アクセサリー「au +1 collection」にて本日12月12日（金）より発売いたします。
パワフル＆タフ。AIをダブル搭載したarrowsの最上位モデル
●快適なAI体験を叶えるハイパフォーマンス性能
「arrows Alpha」は、arrows史上最高性能※1となる「Dimensity 8350 Extreme」チップを採用し、12GBのRAMに加え仮想メモリを12GBまで拡張することが可能で、快適なAI体験や高いグラフィック性能が必要なゲームを楽しめる、高い耐久性を持つ5Gスマートフォンです。512GBのROMを搭載し、最大2TBのmicroSDカードを利用できるので、容量を気にすることなく保存できます。
また、最大3つまで機能を割り当てられるアクションキーを利用することで、手軽にAIを起動※2することができます。
「arrows Alpha」にはGoogleの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、arrowsを快適に使いこなせる「arrows AI」を搭載しています。11月末に実施したアップデート※3により、自然言語検索は好みの学習によるパーソナライズしたチャット形式のアシスタントAIに進化しました。日常の忙しさをサポートするため、スマホを操作していない間に届いたメッセージアプリからの通知を要約して表示します。そして、テキスト、写真、手書きなどから、オリジナル画像などを作成したり、「プレイリストを生成」機能で、文章や写真から音楽プレイリストの作成や閲覧中の本のストーリーなどに合う音楽プレイリストをリコメンド・作成することが可能です。AIメモでは「arrows AI」が録音した内容を要約・記録してくれ、テキストや写真から文字起こしした情報も蓄積し、あとから簡単に検索できるので整理の手間もかかりません。
永く快適に使える「２日持ちの長持ちバッテリー※4 × 約35分超急速充電※5」
●１回の充電で２日持ち※4。電池残量を気にせずアクティブに使える
動画視聴や音楽ストリーミング、SNS視聴、ゲーム利用を１日たっぷり10時間楽しんでも２日持つ※4大容量5,000mAhバッテリーを搭載しています。
●約35分で100%充電※5
同梱の90W充電器を使うことで、1%から100%まで約35分の超急速充電が可能※5です。
また独自の充電制御技術により電池の劣化を抑え、５年後でも初期容量の80%を維持※6するので、購入したときの電池持ちが永く続きます。
高性能カメラ×AIで記憶以上の記録に
●AIポートレート撮影で主役が引き立つ記憶に残る１枚に
「AI背景ぼかし」によって、人や物を抽出して自然な背景ぼかしを実現します。
「グループショット」では、撮影の瞬間に目を閉じてしまった人がいても、AI合成して全員が目を開いた写真にすることができます。
●動く被写体、暗い場所、逆光での撮影も。残したい瞬間をAIで美しく
AIが様々なシーンを解析し、思い出の瞬間を明るく鮮やかに切り取ります。空や人などを自動的に抽出し、それぞれの明るさや色味を最適化します。
ズームでの撮影もAIが補正するので、美しいデジタルズームを最大10倍まで楽しむことができます。
●約5,030万画素カメラで夜景も美しく
約5,030万画素メインカメラでは、明るく美しく被写体を捉えた撮影を楽しむことができる、１／1.56インチサイズのセンサーであるソニーのLYTIA・LYT-700Cを採用しています。さらに、光学式手ブレ補正機能を搭載し、ブレのない鮮明な撮影を実現します。
超広角カメラとインカメラはともに約4,990万画素カメラを搭載しているので、様々なシーンを高画質で美しく撮影することができます。
FCNTの、環境とヒトにやさしいテクノロジー
●「arrows Alpha」が「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」受賞。永く使い続けられる、高い防水防塵性能と耐衝撃性能を兼ね備えたエコマーク商品
「arrows Alpha」が、「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」を受賞しました。
本賞は、2024年度および2025年度に認定されたエコマーク認定商品（製品・サービス）の中から、特に環境性能や先進性、エコフレンドリーデザインなどが優れた商品を対象に表彰するものです。
長期使用設計、最高水準の防水・防塵性能と耐衝撃性、圧倒的なリサイクル素材の使用率、EU の規則を満たすエネルギー効率などにより、「arrows Alpha」が総合的に優れたエコプロダクトとして認められ、本賞の受賞にいたりました。
「arrows Alpha」は、資源循環を促進させるために、背面パネルなどに再生プラスチックを、メインケースの内部フレーム、カメラフレームには再生アルミニウムを採用しており、電気・電子部品を除く、部品総重量に対するリサイクル素材の割合は約60%となっています。また、独自技術による電池の長寿命化※6に対応しています。IP6Xの防塵性能及び、IPX6/8/9の最高水準の防水性能※7と、MIL規格※8の耐衝撃の要件を満たしており、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造※9をもつ「arrows Alpha」は、世界最高水準の頑丈さ※10でディスプレイや本体を守り、製品の長期使用を可能としています。
「arrows Alpha」はOSバージョンアップ3回に加え、ソフトウェアアップデートを５年間にわたりご提供※11します。セキュリティに対するサポートはもちろん、使いやすさも向上するので、あんしんして長期利用いただけます。
■キャンペーン情報
「au +1 collection」での「arrows Alpha」発売にあたり、下記キャンペーンを実施します。
名称：「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーン
概要：対象期間中、該当商品ご購入のお客さま全員に商品単体の割引を行います。
実施期間：2025年12月12日（金）開始
特典：商品割引 5,000円（税抜）
特典付与条件：キャンペーン期間内に対象商品のご購入
特典付与方法：商品割引
取扱店：au Online Shop限定
※在庫がなくなり次第、終了となります。
「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーンページ
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001044008
発売製品
https://digitalpr.jp/table_img/2497/124337/124337_web_1.png
■基本スペック（製品詳細）
※詳細スペックは製品サイトをご覧ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2497/124337/124337_web_2.png
■関連WEBサイト
・「arrows Alpha」専用アクセサリページ
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/
・「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーンページ
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001044008
■商標について
・「エコマーク」は公益財団法人日本環境協会の登録商標です。
・ Android 、Google Gemini は Google LLC の商標です。
・ その他記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■注釈
※1 arrows過去機種との比較。2025年5月時点。FCNT合同会社調べ。
※2 お買い上げ時の設定は「Google Gemini」です。設定により、「arrows AI」を含む各種機能の起動に変更できます。
※3 ご利用になるには、システムアップデートが必要となります。
※4 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング150分、SNS閲覧160分、ゲーム90分の計10時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。
※5 「充電ブースト」の利用を事前に設定し、同梱の充電器を利用した場合。1〜100%までの最短充電時間。使用環境などにより変動します。画面消灯状態且つ25℃環境下でのテストに基づくものです。
※6 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。
（シミュレーション内容）
1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る）を行った場合、1250サイクル（約5.1年）時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。（2025年4月現在。FCNT合同会社調べ）
※7 防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。
IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10〜15cmの距離から、80〜100barの水圧で放水（14〜16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒ずつ水平面上で回転させながら実施したのちに通信機器として機能を有することを意味します。
IPX6、IPX9は、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破損を保証するものではありません。
IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。
ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。
防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。
※8 米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32〜49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30〜60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜35℃、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5〜45℃（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45〜99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
※9 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2025年5月現在。FCNT合同会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。
※10 以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません。（2025年5月現在。FCNT合同会社調べ）
10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への対応且つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。
※11 発売開始されたタイミングから起算して3回、最新OSへのバージョンアップが適用されます。OSバージョンアップの適用回数は、購入時期によって変わります。また、最新OSとは、arrows Alphaに搭載されているAndroid OSに対して、OSバージョンアップが可能な時期において適用されるAndroid OSの最新版を指します。
本件に関するお問合わせ先
FCNT合同会社 報道関係者 取材・お問合せフォーム
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
関連リンク
「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーンページ
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001044008
「arrows Alpha」専用アクセサリページ
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/
FCNT合同会社（本社：神奈川県大和市、 代表取締役社長 桑山泰明、以下FCNT）は、arrows最新機種「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を、au公式アクセサリー「au +1 collection」にて本日12月12日（金）より発売いたします。
パワフル＆タフ。AIをダブル搭載したarrowsの最上位モデル
●快適なAI体験を叶えるハイパフォーマンス性能
「arrows Alpha」は、arrows史上最高性能※1となる「Dimensity 8350 Extreme」チップを採用し、12GBのRAMに加え仮想メモリを12GBまで拡張することが可能で、快適なAI体験や高いグラフィック性能が必要なゲームを楽しめる、高い耐久性を持つ5Gスマートフォンです。512GBのROMを搭載し、最大2TBのmicroSDカードを利用できるので、容量を気にすることなく保存できます。
また、最大3つまで機能を割り当てられるアクションキーを利用することで、手軽にAIを起動※2することができます。
「arrows Alpha」にはGoogleの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、arrowsを快適に使いこなせる「arrows AI」を搭載しています。11月末に実施したアップデート※3により、自然言語検索は好みの学習によるパーソナライズしたチャット形式のアシスタントAIに進化しました。日常の忙しさをサポートするため、スマホを操作していない間に届いたメッセージアプリからの通知を要約して表示します。そして、テキスト、写真、手書きなどから、オリジナル画像などを作成したり、「プレイリストを生成」機能で、文章や写真から音楽プレイリストの作成や閲覧中の本のストーリーなどに合う音楽プレイリストをリコメンド・作成することが可能です。AIメモでは「arrows AI」が録音した内容を要約・記録してくれ、テキストや写真から文字起こしした情報も蓄積し、あとから簡単に検索できるので整理の手間もかかりません。
永く快適に使える「２日持ちの長持ちバッテリー※4 × 約35分超急速充電※5」
●１回の充電で２日持ち※4。電池残量を気にせずアクティブに使える
動画視聴や音楽ストリーミング、SNS視聴、ゲーム利用を１日たっぷり10時間楽しんでも２日持つ※4大容量5,000mAhバッテリーを搭載しています。
●約35分で100%充電※5
同梱の90W充電器を使うことで、1%から100%まで約35分の超急速充電が可能※5です。
また独自の充電制御技術により電池の劣化を抑え、５年後でも初期容量の80%を維持※6するので、購入したときの電池持ちが永く続きます。
高性能カメラ×AIで記憶以上の記録に
●AIポートレート撮影で主役が引き立つ記憶に残る１枚に
「AI背景ぼかし」によって、人や物を抽出して自然な背景ぼかしを実現します。
「グループショット」では、撮影の瞬間に目を閉じてしまった人がいても、AI合成して全員が目を開いた写真にすることができます。
●動く被写体、暗い場所、逆光での撮影も。残したい瞬間をAIで美しく
AIが様々なシーンを解析し、思い出の瞬間を明るく鮮やかに切り取ります。空や人などを自動的に抽出し、それぞれの明るさや色味を最適化します。
ズームでの撮影もAIが補正するので、美しいデジタルズームを最大10倍まで楽しむことができます。
●約5,030万画素カメラで夜景も美しく
約5,030万画素メインカメラでは、明るく美しく被写体を捉えた撮影を楽しむことができる、１／1.56インチサイズのセンサーであるソニーのLYTIA・LYT-700Cを採用しています。さらに、光学式手ブレ補正機能を搭載し、ブレのない鮮明な撮影を実現します。
超広角カメラとインカメラはともに約4,990万画素カメラを搭載しているので、様々なシーンを高画質で美しく撮影することができます。
FCNTの、環境とヒトにやさしいテクノロジー
●「arrows Alpha」が「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」受賞。永く使い続けられる、高い防水防塵性能と耐衝撃性能を兼ね備えたエコマーク商品
「arrows Alpha」が、「エコマークアワード2025 ベストプロダクト」を受賞しました。
本賞は、2024年度および2025年度に認定されたエコマーク認定商品（製品・サービス）の中から、特に環境性能や先進性、エコフレンドリーデザインなどが優れた商品を対象に表彰するものです。
長期使用設計、最高水準の防水・防塵性能と耐衝撃性、圧倒的なリサイクル素材の使用率、EU の規則を満たすエネルギー効率などにより、「arrows Alpha」が総合的に優れたエコプロダクトとして認められ、本賞の受賞にいたりました。
「arrows Alpha」は、資源循環を促進させるために、背面パネルなどに再生プラスチックを、メインケースの内部フレーム、カメラフレームには再生アルミニウムを採用しており、電気・電子部品を除く、部品総重量に対するリサイクル素材の割合は約60%となっています。また、独自技術による電池の長寿命化※6に対応しています。IP6Xの防塵性能及び、IPX6/8/9の最高水準の防水性能※7と、MIL規格※8の耐衝撃の要件を満たしており、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造※9をもつ「arrows Alpha」は、世界最高水準の頑丈さ※10でディスプレイや本体を守り、製品の長期使用を可能としています。
「arrows Alpha」はOSバージョンアップ3回に加え、ソフトウェアアップデートを５年間にわたりご提供※11します。セキュリティに対するサポートはもちろん、使いやすさも向上するので、あんしんして長期利用いただけます。
■キャンペーン情報
「au +1 collection」での「arrows Alpha」発売にあたり、下記キャンペーンを実施します。
名称：「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーン
概要：対象期間中、該当商品ご購入のお客さま全員に商品単体の割引を行います。
実施期間：2025年12月12日（金）開始
特典：商品割引 5,000円（税抜）
特典付与条件：キャンペーン期間内に対象商品のご購入
特典付与方法：商品割引
取扱店：au Online Shop限定
※在庫がなくなり次第、終了となります。
「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーンページ
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001044008
発売製品
https://digitalpr.jp/table_img/2497/124337/124337_web_1.png
■基本スペック（製品詳細）
※詳細スペックは製品サイトをご覧ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2497/124337/124337_web_2.png
■関連WEBサイト
・「arrows Alpha」専用アクセサリページ
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/
・「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーンページ
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001044008
■商標について
・「エコマーク」は公益財団法人日本環境協会の登録商標です。
・ Android 、Google Gemini は Google LLC の商標です。
・ その他記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■注釈
※1 arrows過去機種との比較。2025年5月時点。FCNT合同会社調べ。
※2 お買い上げ時の設定は「Google Gemini」です。設定により、「arrows AI」を含む各種機能の起動に変更できます。
※3 ご利用になるには、システムアップデートが必要となります。
※4 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング150分、SNS閲覧160分、ゲーム90分の計10時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。
※5 「充電ブースト」の利用を事前に設定し、同梱の充電器を利用した場合。1〜100%までの最短充電時間。使用環境などにより変動します。画面消灯状態且つ25℃環境下でのテストに基づくものです。
※6 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。
（シミュレーション内容）
1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る）を行った場合、1250サイクル（約5.1年）時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。（2025年4月現在。FCNT合同会社調べ）
※7 防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。
IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10〜15cmの距離から、80〜100barの水圧で放水（14〜16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒ずつ水平面上で回転させながら実施したのちに通信機器として機能を有することを意味します。
IPX6、IPX9は、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破損を保証するものではありません。
IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。
ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。
防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。
※8 米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32〜49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30〜60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜35℃、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5〜45℃（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45〜99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
※9 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2025年5月現在。FCNT合同会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。
※10 以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません。（2025年5月現在。FCNT合同会社調べ）
10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への対応且つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。
※11 発売開始されたタイミングから起算して3回、最新OSへのバージョンアップが適用されます。OSバージョンアップの適用回数は、購入時期によって変わります。また、最新OSとは、arrows Alphaに搭載されているAndroid OSに対して、OSバージョンアップが可能な時期において適用されるAndroid OSの最新版を指します。
本件に関するお問合わせ先
FCNT合同会社 報道関係者 取材・お問合せフォーム
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
関連リンク
「arrows Alpha」SIMフリースマートフォン発売キャンペーンページ
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001044008
「arrows Alpha」専用アクセサリページ
https://www.fcnt.com/accessory/arrows_alpha/