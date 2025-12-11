こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
親子で楽しむ “はじめてスキンケア” は、ちふれ×ポチャッコと！やさしい洗いごこちの泡洗顔、サンリオキャラクターとコラボ
2026年2月27日（金）より数量限定販売
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、株式会社サンリオのキャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした『ちふれ 泡洗顔』を、2026年2月27日（金）から全国のドラッグストア、量販店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」、ちふれ公式出品のECモールで数量限定販売いたします。※店舗により発売日が異なります。
■コラボレーションの背景
近年、小学生・中学生を中心とした“キッズスキンケア市場”は、「洗顔料」「化粧水」「乳液」といった基礎的なスキンケア製品を中心に好調に推移＊1しています。また、親世代がキッズスキンケア製品に「安全性」「子どもの肌に合っていること」「使いやすさ・楽しく使える工夫」を性能として求めていることが分かりました＊2。この背景に着目し、「無香料・無着色」「シンプル処方」を大切にしている「ちふれ」ブランドから、スキンケアをはじめるお子様に向け「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、もっちり弾力泡でやさしい洗いごこちの『ちふれ 泡洗顔』と、幅広い世代に人気が高いサンリオキャラクター「ポチャッコ」のコラボレーション商品を発売いたします。
■テーマと商品
「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」は、はじめてスキンケアをするお子様と、そのサポートをする親
御様が、親子で一緒にポチャッコの泡洗顔でやさしく＊3洗うことで、大切なスキンケア習慣を楽しく始めるきっかけを提供いたします。『ちふれ 泡洗顔』は泡で出てくるポンプタイプの洗顔料です。もっちり弾力泡がそのまま出て、やさしい洗いごこちのため、お子様にも簡単にお使いいただけます。毎日のスキンケア習慣をやさしくサポートする商品です。
■商品概要
・商品名 ：ちふれ 泡洗顔
・内容量 ：180mL
・価格（税込）：本品：715円 詰替用：605円
・商品特長 ：もっちり弾力泡がそのまま出て、やさしく＊3洗えるアミノ酸系洗顔料
＊1…TPC-Communication-Magazine-CosmeticsVol.115_295
＊2…α世代の美容メイクに関する調査報告書(2025年3月）_日本インフォメーション
＊3…泡の感触
※画像使用時には「© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663422」を記載してください。
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 広報課 長野・福角
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、株式会社サンリオのキャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした『ちふれ 泡洗顔』を、2026年2月27日（金）から全国のドラッグストア、量販店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」、ちふれ公式出品のECモールで数量限定販売いたします。※店舗により発売日が異なります。
■コラボレーションの背景
近年、小学生・中学生を中心とした“キッズスキンケア市場”は、「洗顔料」「化粧水」「乳液」といった基礎的なスキンケア製品を中心に好調に推移＊1しています。また、親世代がキッズスキンケア製品に「安全性」「子どもの肌に合っていること」「使いやすさ・楽しく使える工夫」を性能として求めていることが分かりました＊2。この背景に着目し、「無香料・無着色」「シンプル処方」を大切にしている「ちふれ」ブランドから、スキンケアをはじめるお子様に向け「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、もっちり弾力泡でやさしい洗いごこちの『ちふれ 泡洗顔』と、幅広い世代に人気が高いサンリオキャラクター「ポチャッコ」のコラボレーション商品を発売いたします。
■テーマと商品
「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」は、はじめてスキンケアをするお子様と、そのサポートをする親
御様が、親子で一緒にポチャッコの泡洗顔でやさしく＊3洗うことで、大切なスキンケア習慣を楽しく始めるきっかけを提供いたします。『ちふれ 泡洗顔』は泡で出てくるポンプタイプの洗顔料です。もっちり弾力泡がそのまま出て、やさしい洗いごこちのため、お子様にも簡単にお使いいただけます。毎日のスキンケア習慣をやさしくサポートする商品です。
■商品概要
・商品名 ：ちふれ 泡洗顔
・内容量 ：180mL
・価格（税込）：本品：715円 詰替用：605円
・商品特長 ：もっちり弾力泡がそのまま出て、やさしく＊3洗えるアミノ酸系洗顔料
＊1…TPC-Communication-Magazine-CosmeticsVol.115_295
＊2…α世代の美容メイクに関する調査報告書(2025年3月）_日本インフォメーション
＊3…泡の感触
※画像使用時には「© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663422」を記載してください。
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 広報課 長野・福角