【名城大学】赤・天野・吉野ノーベル賞記念展示室主催 小学生対象「第5回ミライ社会へのユメ絵画展」作品募集
学校法人名城大学（名古屋市天白区）内に設置されている赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室は「第５回ミライ社会へのユメ絵画展」を開催し、12月1日から小学生を対象に絵画作品を募集します。
本企画は2021年から毎年実施しており、昨年は全国から183点の応募をいただきました。
受賞者は2026年2月頃に発表され、3月29日（日）には2019年ノーベル化学賞受賞者の吉野彰名城大学終身教授にご列席いただき、受賞者とご家族を招待して表彰式を開催します。
応募いただいたすべての作品は、2026年3月1日から天白キャンパス内で展示予定です。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。
対 象 ：小学生（1人1点）
作品テーマ：みのまわりの科学
応募期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）必着
応募形式：八つ切り画用紙で、画材は自由、作品は手描きのものに限ります。
応募方法：所定の応募票を作品の裏に貼って、画用紙を丸めたり折り目をつけないよう、
台紙などで補強した封筒、または箱に入れてご応募ください。
結果発表：2026年2月予定
名城大学WEBサイトに掲載およびご本人様に通知
表彰式 ：2026年3月29日（日）
赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室
詳 細 ：赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室サイト
https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/
ミライ社会へのユメ絵画展サイト
https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/yumekaiga/
主催・お問い合わせ先：
赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室
ミライ社会へのユメ絵画展事務局
名城大学渉外部広報課
E-Mail：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
