【名城大学】赤・天野・吉野ノーベル賞記念展示室主催　小学生対象「第5回ミライ社会へのユメ絵画展」作品募集

学校法人名城大学（名古屋市天白区）内に設置されている赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室は「第５回ミライ社会へのユメ絵画展」を開催し、12月1日から小学生を対象に絵画作品を募集します。

本企画は2021年から毎年実施しており、昨年は全国から183点の応募をいただきました。

受賞者は2026年2月頃に発表され、3月29日（日）には2019年ノーベル化学賞受賞者の吉野彰名城大学終身教授にご列席いただき、受賞者とご家族を招待して表彰式を開催します。

応募いただいたすべての作品は、2026年3月1日から天白キャンパス内で展示予定です。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。

対　象　：小学生（1人1点）

作品テーマ：みのまわりの科学

応募期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）必着

応募形式：八つ切り画用紙で、画材は自由、作品は手描きのものに限ります。

応募方法：所定の応募票を作品の裏に貼って、画用紙を丸めたり折り目をつけないよう、

　　　　　台紙などで補強した封筒、または箱に入れてご応募ください。

結果発表：2026年2月予定　

　　　　　名城大学WEBサイトに掲載およびご本人様に通知

表彰式　：2026年3月29日（日）

　　　　　赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室

詳　細　：赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室サイト

　　　　　　https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/

　　　　　ミライ社会へのユメ絵画展サイト

　　　　　　https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/yumekaiga/

主催・お問い合わせ先：

　　赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室

　　ミライ社会へのユメ絵画展事務局

　　名城大学渉外部広報課

　　　E-Mail：koho@ccml.meijo-u.ac.jp

