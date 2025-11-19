ストレーツ・リサーチのレポートによると、EV普及とデジタルトランスフォーメーションの推進により、自動車アフターマーケット産業は2033年までに5,657億3,000万米ドルに達する見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334819&id=bodyimage1】
自動車アフターマーケット業界の概要:
自動車アフターマーケットとは、自動車業界の二次市場であり、車両の販売後に交換部品、アクセサリー、機器、サービスの製造、流通、設置、小売を専門としています。車両の性能、安全性、耐久性の維持・向上に重要な役割を果たし、補修部品やメンテナンス部品からカスタマイズ製品、高度な技術アップグレードまで、幅広い選択肢を消費者に提供しています。
Straits Researchによると、自動車アフターマーケット市場規模は 2024年に4,305.1億米ドルと評価され、 2025年の4,431.2億米ドルから2033年には5,657.3億米ドル に 成長し 、 予測期間（2025～2033年）中に3.6%のCAGRを示すことが 予測されています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/automotive-after-market/request-sample
車両の老朽化がアフターマーケットの需要を刺激し続けている
自動車アフターマーケット業界は、主に車両の老朽化により、力強い成長を遂げています。自動車や二輪車の走行年数が長くなるにつれ、交換部品、修理、メンテナンスサービスへの需要が高まっています。多くの成熟市場では、車両は当初の保証期間をはるかに超えて使用され、独立系修理工場、整備工場、アフターマーケット部品メーカーにとって大きなビジネスチャンスが生まれています。
世界中で車両の老朽化が進み、中古車数も増加しているため、タイヤ、バッテリー、ブレーキ部品、フィルター、潤滑油、照明システム、車体部品などの重要な部品の需要は今後も増加し続けると予想されます。
電気自動車がアフターマーケットの様相を一変させる
電気自動車（EV）の急速な普及は、アフターマーケットのバリューチェーン全体に新たな機会と課題をもたらしています。EVには、高電圧バッテリー、パワーエレクトロニクス、熱管理システム、回生ブレーキシステムといった特殊な部品が必要です。EVの普及が進むにつれて、アフターマーケット企業は、診断ツール、専門的な修理サービス、EV対応のスペアパーツなど、提供内容を調整していく必要があります。
バッテリーのメンテナンスと交換は、EVアフターマーケットにおける大きなビジネスチャンスの一つです。バッテリーの劣化は、時間の経過とともに診断、リフォーム、リサイクル、交換サービスの需要を押し上げます。さらに、EV充電システムのインフラ整備が進むにつれ、継続的なメンテナンスが必要となり、アフターマーケットに新たなサービスカテゴリーが生まれるでしょう。
デジタル化と電子商取引が市場の進化を促進
デジタルトランスフォーメーションは、世界のアフターマーケット業界を再定義しつつあります。消費者は、自動車部品の購入、価格比較、サービスプロバイダーの検索にオンラインプラットフォームを利用するケースが増えています。Eコマースの普及により、顧客は入手困難な旧車向け部品を含む幅広いアフターマーケット製品へのアクセスが容易になりました。
自動車アフターマーケット業界の概要:
自動車アフターマーケットとは、自動車業界の二次市場であり、車両の販売後に交換部品、アクセサリー、機器、サービスの製造、流通、設置、小売を専門としています。車両の性能、安全性、耐久性の維持・向上に重要な役割を果たし、補修部品やメンテナンス部品からカスタマイズ製品、高度な技術アップグレードまで、幅広い選択肢を消費者に提供しています。
Straits Researchによると、自動車アフターマーケット市場規模は 2024年に4,305.1億米ドルと評価され、 2025年の4,431.2億米ドルから2033年には5,657.3億米ドル に 成長し 、 予測期間（2025～2033年）中に3.6%のCAGRを示すことが 予測されています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/automotive-after-market/request-sample
車両の老朽化がアフターマーケットの需要を刺激し続けている
自動車アフターマーケット業界は、主に車両の老朽化により、力強い成長を遂げています。自動車や二輪車の走行年数が長くなるにつれ、交換部品、修理、メンテナンスサービスへの需要が高まっています。多くの成熟市場では、車両は当初の保証期間をはるかに超えて使用され、独立系修理工場、整備工場、アフターマーケット部品メーカーにとって大きなビジネスチャンスが生まれています。
世界中で車両の老朽化が進み、中古車数も増加しているため、タイヤ、バッテリー、ブレーキ部品、フィルター、潤滑油、照明システム、車体部品などの重要な部品の需要は今後も増加し続けると予想されます。
電気自動車がアフターマーケットの様相を一変させる
電気自動車（EV）の急速な普及は、アフターマーケットのバリューチェーン全体に新たな機会と課題をもたらしています。EVには、高電圧バッテリー、パワーエレクトロニクス、熱管理システム、回生ブレーキシステムといった特殊な部品が必要です。EVの普及が進むにつれて、アフターマーケット企業は、診断ツール、専門的な修理サービス、EV対応のスペアパーツなど、提供内容を調整していく必要があります。
バッテリーのメンテナンスと交換は、EVアフターマーケットにおける大きなビジネスチャンスの一つです。バッテリーの劣化は、時間の経過とともに診断、リフォーム、リサイクル、交換サービスの需要を押し上げます。さらに、EV充電システムのインフラ整備が進むにつれ、継続的なメンテナンスが必要となり、アフターマーケットに新たなサービスカテゴリーが生まれるでしょう。
デジタル化と電子商取引が市場の進化を促進
デジタルトランスフォーメーションは、世界のアフターマーケット業界を再定義しつつあります。消費者は、自動車部品の購入、価格比較、サービスプロバイダーの検索にオンラインプラットフォームを利用するケースが増えています。Eコマースの普及により、顧客は入手困難な旧車向け部品を含む幅広いアフターマーケット製品へのアクセスが容易になりました。