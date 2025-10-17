こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新講座を10%引きで受講できるクーポンあり】次世代マーケターに必須 顧客行動デザインとは（10/23 無料オンラインセミナー）
2025年10月23日（木）19：30 ～20：30 【顧客行動デザイナー】Claude×GA4をMCPで連携し、数プロンプトで顧客行動理解する手法
一般社団法人ウェブ解析士協会は、次世代マーケターに必須の「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を体系的に習得できる認定プログラムを2026年度に開講します。10月23日のオープンセミナーでは、生成AIとGA4を連携した環境で、データと顧客行動の分析を実演します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/191659
https://digitalpr.jp/table_img/2934/120195/120195_web_1.png
■セミナー概要
2026年度開講予定の「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスを体験できるオープンセミナーです。
受講ウェイティングリストに登録していただいた方には、講座を10%割引で受けられるクーポンをお送りします。登録方法はオープンセミナー当日にお伝えします。
▼新開講 顧客行動デザイナー認定講座
AIにプロンプトを与えればコンテンツを量産できるようになったのに、なぜ売上を格段に増やすことができないのか――。
AI時代のマーケターに最も求められる力とは何でしょうか。
それは、顧客の心理を読み解き動かすためのコミュニケーション設計図を作る力です。
顧客行動デザイナー認定講座では、データ分析から得られた結果を行動心理、行動経済学の観点から解釈し、顧客が動くコンテンツをAIで作るまでの思考の型をインプットします。次世代マーケターに必須の「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を体系的に習得できる、日本初の認定プログラムです。
▼顧客行動デザイナー認定講座は、以下のような方に最適です
✓ GA4のデータは見ているが「次の一手」が導き出せない
✓ 購入に至る顧客の心理プロセスをデータから読み解きたい
✓ AIを使ってみたが表面的な分析しかできず、戦略立案につなげられていない
✓ データ分析と顧客心理理解を組み合わせて成果につながる施策を設計したい
✓ 「これが次世代のマーケティングか」という衝撃を体験したい
■オープンセミナー内容
【MCPの知識がまったくない方にも丁寧に解説】
ClaudeとGA4をMCP（Model Context Protocol）で連携した環境で、データから顧客行動までの分析を以下の通り60分間で実演します。
購入顧客が閲覧したページデータをClaudeに自然言語で質問し取得
購入者と非購入者の行動パターンの違いを可視化
顧客の心理変化と購買プロセスをデータから推測
あるべき顧客体験（動線、コンテンツ、メッセージ）を設計
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/191659
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
初心者向けGA4講座
https://www.waca.or.jp/expert/seminar-ga4/
