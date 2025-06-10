＜K-パレット＞つるんと毛穴レス※１肌に！２つのパウダーで素肌補正する「毛穴消しプライマー」が2025年6月23日（月）に新登場！
K-パレット 毛穴消しプライマー
クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」より、「K-パレット 毛穴消しプライマー」クリアタイプを全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2025年6月23日に新発売いたします。（購入可能日は各店舗により異なります。）
２つのパウダーが毛穴などの凹凸に入り込みなめらかに整え、ふんわり毛穴をぼかし、色ムラのない透明毛穴レス※1美肌へ。さらに気になる皮脂・テカリを抑える皮脂吸着パウダー配合で、ベースメイクの前はもちろんお直しにもおすすめです。小鼻・頬・眉間など毛穴の気になる箇所にさっとひと塗りするだけでサラサラつるんっとした毛穴レス※1肌へ。
※1メイクアップ効果
＜商品特長＞
Point１ ２つのパウダーで超自然・素肌補正
イメージ図
・球状の透明パウダー
毛穴など凹凸に入り込みなめらかに整え、ソフトフォーカス
効果でふんわり毛穴をぼかします。
・光コントロールパウダー
お肌の色ムラを目立たなくさせ、美肌にみせます。
Point２ 美容保湿成分配合
潤って肌荒れを防ぎます。
・グリチルレチン酸ステアリル※2
・セラミドNP※2
・ヒアルロン酸Na※2
※2全て保湿成分
Point３ ５つのフリー処方
・石油系界面活性剤free
・有機色素free
・アルコールfree
・パラベンfree
・動物由来成分free
＜こんなお悩みありませんか・・？＞
・部分的に毛穴落ちや皮脂・テカリが気になる
・頬や口元がかさつきやすい
・お肌の表面がボコボコして見える
ベースメイク前に仕込むだけで、気になる皮脂・テカリを抑えます。塗った瞬間はしっとり、のばすとサラサラとした使用感で、メイクのお直しにも使えます。
＜パッケージデザイン＞
K-パレット 毛穴消しプライマー
＜商品概要＞
商品名：K-パレット 毛穴消しプライマー
（Ｋ-Palette Keanakeshiprimer）
色：０１クリア
価格：\1,540円（税込）
＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞
クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)
TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）
■関連URL
＜K-パレット 公式オンラインショップ＞
http://www.cuore-onlineshop.jp
※オンラインショップでは2025年6月16日より販売開始 【※販売開始日は変更になる可能性がございます】
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/kpalette_jp/
＜公式X＞
https://x.com/kpalette_net
＜公式Facebook＞
https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official
＜クオレコーポレートサイトURL＞
http://cuore-beauty.co.jp/
■会社概要
商号：クオレ株式会社
本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号
代表取締役社長：木下 英司
設立：1965年3月1日
資本金：95百万円
事業内容：化粧品卸売