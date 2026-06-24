サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、スコアレスドローに終わった。後半、ガーナの決定機を阻止したイングランドDFのタックルに対する判定に疑惑の目が向けられている。

イングランドはベリンガム、ケインら大会屈指のタレントが先発に名を連ねたが、リズムに乗り切れずスコアレスのまま後半へ。圧倒的なボール支配率を誇りながらも決め手を欠く展開で終盤、右クロスからオライリーが放ったヘッドもクロスバーを直撃。最後まで1点が遠かった。

一方、ガーナは手堅い守備から速攻でチャンスをうかがった。後半34分には大チャンスが到来。アドゥが味方のパスに抜け出し、GKと1対1の場面を迎えた。ここでイングランドDFコンサが決死タックル。アドゥは転倒したが主審はノーファウルと判定した。

際どい判定が議論の的となり、米スポーツ専門局「CBSスポーツ」のサッカー専門X「CBSスポーツ・ゴラッソ」は「エズリ・コンサのこのタックルに対して、レフェリーはガーナにペナルティーキックを与えない決定を下した」と疑惑の目を向けると、海外ファンからは反響が相次いだ。

「絶対にPKだろ。白いユニの奴、ボールにいってないじゃん。スタッドが相手の膝の高さまでいってるぞ!!」

「どう見ても100％PKだろ。ガーナは誤審に泣かされたな」

「イングランドは命拾いしたな！」

「なんでVARが介入しなかったんだ?! 最初のピックフォードのファウルといい、今回の件といい！ イングランドは運が良すぎるだろ」

「審判、買収されてるだろ」

「もはや犯罪レベル」

「せめてVARで確認くらいしろよ、完全に大誤審じゃねえか」

初戦で白星スタートを切った両国は、1勝1分で勝ち点1ずつを分け合った。グループ最終戦でイングランドはパナマ、ガーナはクロアチアと、決勝トーナメント進出を懸けて戦う。



（THE ANSWER編集部）