台風第７号は、２５日から２７日頃にかけて、強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。沖縄地方では、２６日は暴風に厳重に警戒し、２５日から２７日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。

【画像】台風7号、8号の予想進路は 今後東京方面に向かう可能性も

また台風８号も日本に近づく予報となっていて、大きな影響はないものとみられますが、コースや梅雨前線を刺激する可能性はあるため注意が必要です。

［気象概況］



非常に強い台風第７号は、２４日３時には沖縄の南にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心の南東側１１０キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。





台風は沖縄の南を北上し、２５日から２７日頃にかけて、暴風域を伴った強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。

［風の予想］



沖縄地方では、非常に強い風や猛烈な風が吹くでしょう。

２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２３メートル（３５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）



［波の予想］

沖縄地方では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２４日に予想される波の高さ

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

２５日に予想される波の高さ

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

［雨の予想］



沖縄地方では、大雨となるでしょう。

２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄地方 ６０ミリ

その後、２６日６時から２７日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄地方 １５０ミリ



［防災事項］

沖縄地方では２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では、２５日から２７日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。沖縄地方では、２６日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。