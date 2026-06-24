アプローチで失敗しない打ち方のコツは竹ぼうきにあり！

アプローチにおける左サイドの動かし方とは

球の手前20～30センチにクラブを置いて、ズズズとソールで地面を擦りながら球を払う、でしたね。そのクラブの動きを、より正確に行うには、インパクトエリアで「直線」を作る動きが必要です。アプローチが苦手な人は、クラブヘッドで「円」を描くようにストロークしています。だからインパクト(ヘッドが地面に接するところ)は「点」でしか迎えられません。でも、ほうきを掃くときのように、クラブヘッドが地面と平行に動く直線部分があればどうでしょう。多少、インパクトが前後にズレてもミスにならないですね。

であれば、アプローチでも竹ぼうきを掃くのと同じ動きをすればいいのです。竹ぼうきを掃くときは、皆さん、右から左に掃く動きにつれて、グリップエンドと左肩を上昇させる動きをやっています。それをアプローチでもすればいいのです。実際に、よい選手の合理的なスウィングを細かく観察すると、インパクトの前後でグリップエンドは上昇しています。そうすることで、クラブヘッドを地面と平行に動かすことができるのです。

アプローチに限らず、すべてのショットのインパクト前後のクラブヘッドの動きには、ハガキの長辺ほどの直線が存在します。そのクラブヘッドの動きを作っているのが、グリップエンドを上昇させる動きで、左肩を上昇させてやれば、クラブヘッドは 右から左に勝手に直線的に動いてくれます。すべてのショットやアプローチは、バンカーショットに至るまで、クラブヘッドが右から左へと動けばいいだけの話であり、鋭角に打ち込む必要などありません。今日から「ダウンブローに打て」という教えは一切忘れてください。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨