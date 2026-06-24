まるで魔法みたい！手でつかめる不思議な水玉で遊ぼう！！【楽しくあそんで理系力が育つ！魔法のおいしいおうち実験教室】

えっ、お水がつかめるの！？キッチンで起こる不思議な魔法

「お水を手でつかむことができるよ」と聞いたら、お子さんはどんな風に目を輝かせるでしょうか。

特別な材料を使うことで、まるで魔法のように手でつかめる不思議な水玉が、おうちのキッチンで簡単に作れるんです。

用意するのは、海藻などから取り出した成分である「アルギン酸ナトリウム」と「乳酸カルシウム」という2つの粉です。

どちらも食用のものを選ぶようにしましょう。

これを計量スプーンで正確に量って根気よく水に溶かすだけで、準備は完了です。

いつものキッチンが、たちまち「魔法の実験室」に早変わりし、お子さんの「やってみたい！」という純粋な好奇心を強く刺激してくれます。

ぷるんぷるんの感触に大興奮！手の中で転がる不思議な水玉

2つの特別な液体が準備できたら、いよいよ魔法の時間の始まりです。

アルギン酸ナトリウムの液を、乳酸カルシウムの液の中にそっと落としてみましょう。

すると、液体同士が触れ合った瞬間に、透明で美しい「ぷるん」とした水玉ができあがります。

できあがった水玉をそっと手ですくってみると、手のひらの上でころころと転がり、その不思議な感触に子どもたちは大興奮すること間違いなしです。

「どうして急に固まったの？」「どんな触り心地？」と、驚きと発見を親子で共有しながら、手のひらで感じる科学の不思議をたっぷりと堪能してください。

魔法のあとはパクッと食べちゃおう！五感で楽しむ特別なあそび

この「つかめる水玉」のあそびの素晴らしいところは、安全な食品の材料を使っているため、たっぷり感触を楽しんであそんだ後に、そのままパクッと食べられるという点です。

「自分で作った不思議な水玉、どんな味がするかな？」と恐る恐る口に運ぶ瞬間も、お子さんにとって忘れられないスリリングな体験になります。

作る楽しさ、触る驚き、そして味わう喜び。五感をフルに使って楽しむことができる、とっておきのおうちあそびです。

普段の生活では絶対に味わえないワクワクするような魔法みたいな体験を、ぜひ休日のイベントとして親子で一緒に楽しんでみませんか。