なにわ男子・道枝駿佑主演『君が最後に遺した歌』Blu-ray＆DVD発売決定 ヒロイン・生見愛瑠とのコメント映像公開
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演し、生見愛瑠と共演した映画『君が最後に遺した歌』のBlu-ray＆DVDが9月23日に発売、レンタル開始されることが決定した。このほど、パッケージ発売決定を記念し、道枝と生見による撮り下ろしコメント映像が解禁された。
【動画】道枝駿佑＆生見愛瑠からコメント到着
今作で初の映画単独主演を果たした道枝は、代わり映えのしない日常の中で詩をつづる主人公・水嶋春人を演じている。劇中では、10代の多感な時期から大人、そして父親になるまでの約10年間を、姿勢や声のトーンまで緻密に変えながら繊細に演じ分けた。
ヒロインの生見は、生まれながらに文字の認識が難しい発達性ディスレクシアを抱えながらも、圧倒的な歌唱力を持つヒロイン・綾音という難しい役どころに挑戦。役柄に深く没入し、自然と涙があふれ出たというこん身のシリアスな演技で新境地を見せている。互いへの思いやりと信頼関係の中で生まれた、切なくも愛おしい掛け合いが本作の大きな見どころとなっている。
Blu-ray＆DVD豪華版の映像特典には、韓国でのプロモーション活動に完全密着した韓国公開イベント舞台裏映像を収録。現地の熱狂的な大歓声に包まれる感動の瞬間はもちろん、公式カメラだからこそ撮影できたキャストたちの舞台裏の姿は必見。移動中の様子など、普段のメディア露出ではなかなか見られない、まだ世に出ていない貴重な未公開カットが満載となっている。
さらに、公開前に行われた完成披露試写会から、「春の星空イベントin大阪」、カウントダウンナイトまでを網羅したイベント映像集や、作品の魅力を深掘りする公開記念特番、メイキング映像などが収録されている。
外装・封入特典には、作品のコレクション性を高める三方背仕様のアウターケースと、名シーンを手元に残せるビジュアルカード3枚セットを封入。国内外の熱狂とキャストの魅力を詰め込んだ、ファン必携の豪華パッケージとなっている。
今作の核となるのは、文字の読み書きが難しい発達性ディスレクシアを抱えながらも圧倒的な音楽の才能を持つ綾音と、詩作が密かな趣味の春人の、音楽でつながったおよそ10年間にわたるラブストーリー。音楽プロデュースの亀田誠治は、脚本の吉田智子氏と互いにキャッチボールを重ね、登場人物の心情に寄り添う劇中歌の数々を作り上げた。
生見は、亀田誠治のバックアップのもと、およそ1年半にわたるボイストレーニングとギターレッスンを経て披露した楽曲も、Blu-rayならではの高音質で収録されている。音楽が2人の心に寄り添う特別な世界観と、亀田誠治がこだわり抜いた音響を、劇場の臨場感そのままの立体的なサウンドで体感することができる。
【動画】道枝駿佑＆生見愛瑠からコメント到着
今作で初の映画単独主演を果たした道枝は、代わり映えのしない日常の中で詩をつづる主人公・水嶋春人を演じている。劇中では、10代の多感な時期から大人、そして父親になるまでの約10年間を、姿勢や声のトーンまで緻密に変えながら繊細に演じ分けた。
Blu-ray＆DVD豪華版の映像特典には、韓国でのプロモーション活動に完全密着した韓国公開イベント舞台裏映像を収録。現地の熱狂的な大歓声に包まれる感動の瞬間はもちろん、公式カメラだからこそ撮影できたキャストたちの舞台裏の姿は必見。移動中の様子など、普段のメディア露出ではなかなか見られない、まだ世に出ていない貴重な未公開カットが満載となっている。
さらに、公開前に行われた完成披露試写会から、「春の星空イベントin大阪」、カウントダウンナイトまでを網羅したイベント映像集や、作品の魅力を深掘りする公開記念特番、メイキング映像などが収録されている。
外装・封入特典には、作品のコレクション性を高める三方背仕様のアウターケースと、名シーンを手元に残せるビジュアルカード3枚セットを封入。国内外の熱狂とキャストの魅力を詰め込んだ、ファン必携の豪華パッケージとなっている。
今作の核となるのは、文字の読み書きが難しい発達性ディスレクシアを抱えながらも圧倒的な音楽の才能を持つ綾音と、詩作が密かな趣味の春人の、音楽でつながったおよそ10年間にわたるラブストーリー。音楽プロデュースの亀田誠治は、脚本の吉田智子氏と互いにキャッチボールを重ね、登場人物の心情に寄り添う劇中歌の数々を作り上げた。
生見は、亀田誠治のバックアップのもと、およそ1年半にわたるボイストレーニングとギターレッスンを経て披露した楽曲も、Blu-rayならではの高音質で収録されている。音楽が2人の心に寄り添う特別な世界観と、亀田誠治がこだわり抜いた音響を、劇場の臨場感そのままの立体的なサウンドで体感することができる。