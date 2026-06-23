「だいぶ長引いてるな」「いつまで？」フランス対イラク戦が一時中断、何があった？ 再開を待ちわびる声「仮眠します」【Ｗ杯】
現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節のフランス対イラクの一戦が、フィラデルフィア・スタジアムで行なわれている。
14分にフランスがキリアン・エムバペの得点で先制。ただ、前半途中から雨脚が強まり、ハーフタイムに入り、悪天候の影響により試合の中断がアナウンスされた。
日本時間で23日の６時にキックオフされた試合。８時を過ぎても、まだ再開はされず。SNS上では以下のような声があがった。
「まだ中断してんのか？」
「中断長いな」
「もう１時間くらい中断してるよね？」
「観たいから出社中断したい」
「最後まで見れないのくやしすぎる」
「だいぶ中断が長引いてるな」
「前半しか見れなかった...」
「これ後半見れないな」
「仮眠します」
「中断いつまで？」
「無事に再開できることを願うしかないな」
しびれを切らしているファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
14分にフランスがキリアン・エムバペの得点で先制。ただ、前半途中から雨脚が強まり、ハーフタイムに入り、悪天候の影響により試合の中断がアナウンスされた。
日本時間で23日の６時にキックオフされた試合。８時を過ぎても、まだ再開はされず。SNS上では以下のような声があがった。
「中断長いな」
「もう１時間くらい中断してるよね？」
「観たいから出社中断したい」
「最後まで見れないのくやしすぎる」
「だいぶ中断が長引いてるな」
「前半しか見れなかった...」
「これ後半見れないな」
「仮眠します」
「中断いつまで？」
「無事に再開できることを願うしかないな」
しびれを切らしているファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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