フランス対イラクは悪天候の影響で一時中断に。（C）Getty Images

写真拡大

　現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節のフランス対イラクの一戦が、フィラデルフィア・スタジアムで行なわれている。

　14分にフランスがキリアン・エムバペの得点で先制。ただ、前半途中から雨脚が強まり、ハーフタイムに入り、悪天候の影響により試合の中断がアナウンスされた。
 
　日本時間で23日の６時にキックオフされた試合。８時を過ぎても、まだ再開はされず。SNS上では以下のような声があがった。

「まだ中断してんのか？」
「中断長いな」
「もう１時間くらい中断してるよね？」
「観たいから出社中断したい」
「最後まで見れないのくやしすぎる」
「だいぶ中断が長引いてるな」
「前半しか見れなかった...」
「これ後半見れないな」
「仮眠します」
「中断いつまで？」
「無事に再開できることを願うしかないな」

　しびれを切らしているファンが少なくないようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！

 