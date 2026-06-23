土屋太鳳＆佐久間大介出演『マッチング TRUE LOVE』“狂気のマッチングツアー”参加者キャスト解禁
俳優・土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介と共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（秋公開）。前作からの続編にして完全新章となる同作において“狂気のマッチングツアー”に巻き込まれる輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）を取り囲むキャストがこのほど、一挙に解禁された。
【動画】楽園だったはずの島が恐怖の舞台へと変貌していく『マッチング TRUE LOVE』
今作は土屋と佐久間が、内田英治監督と再びタッグ。前作映画から、舞台をマッチングアプリから南の島での〈マッチングツアー〉へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
また、今作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優、クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が決定。前作に引き続き、輪花が巻き込まれた「アプリ婚連続殺人事件」の捜査班として、執念深く事件の真相を追っていた警部補・西山茜役の真飛聖、そして西山と併走しながら同じく事件を追っていた巡査部長・堀井健太役の後藤剛範が続投することも決まった。輪花と吐夢の過去を知る2人がどのように物語に関わっていくのか。その動きにも注目だ。
さらに、輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢さま・松橋梨絵役に瀧七海。すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。
条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役に伊島空。それぞれが理想の相手を求めて集まった男女たち。しかし、南の島という逃げ場のない密室空間で、人間模様が複雑に絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していくことになる。
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今作は土屋と佐久間が、内田英治監督と再びタッグ。前作映画から、舞台をマッチングアプリから南の島での〈マッチングツアー〉へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
さらに、輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢さま・松橋梨絵役に瀧七海。すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。
条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役に伊島空。それぞれが理想の相手を求めて集まった男女たち。しかし、南の島という逃げ場のない密室空間で、人間模様が複雑に絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していくことになる。