SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡Ö·ë¹½ÎÞ¤â¤í¤¤¤Î¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¼Ô¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó49-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡Ê8·î29Æü¡¦30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎSixTONES¡¢»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ±Ìî¿¿Î¤¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î29Æü¡¦30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó49-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤òÁÛ¤¦¡©¡Á¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼Ò²ñ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡È²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦À±Ìî¿¿Î¤¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï10ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ Èà½÷¤Ï¡ØÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Èà½÷¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¼é¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆü¾ïÅª¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¾®ÍÍ¡¹¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»ä¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µï¾ì½ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¡¢µï¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤Î´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó»ä¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÁö¤ê¤¿¤¤¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µþËÜÂç²æ¡¡¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê1Ëç¡×
º£²ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëSixTONES¡£¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï24»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈËÍ¡¢·ë¹½ÎÞ¤â¤í¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µþËÜÂç²æ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ¡²è²È¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢ËÍ¤Ï¥³¥Ê¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÓÍøÉ×ºÊ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê1Ëç¡£ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡Ö2¤«·î´Ö¤Î½ÉÂê¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢²¿¤«¤·¤é³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¿¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÂç¹çÁÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËÜÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¹çÁÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£
½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¨¡¢¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÆâÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ËÅöÆü¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ìËÜµ¤¤Ç¤¹¤è¡£2¤«·î´Ö¤Î½ÉÂê¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¡¢Â¾¿Í»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¤â±©Ä»¤¯¤ó¤âËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤ËÍê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê³Ú´ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤¬À±Ìî¤µ¤ó¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£²æ¡¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë³Ú´ï¤ä±éÁÕ¤¹¤ë¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£