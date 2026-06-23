『銀河の一票』“茉莉”黒木華、事務所に現れた“まさかの人物”にあ然 ネットも衝撃「ラスボス感」「本領発揮」（ネタバレあり）
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が22日に放送され、選挙事務所に突然現れた意外な人物に茉莉（黒木）があ然とすると、ネット上には「ラスボス感半端ない」「本領発揮」「すごいことになりそう」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】星空を見上げる茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第10話より
選挙戦がついに幕を開けた。あかり（野呂佳代）の陣営は、声優の光留（日高のり子）がウグイス嬢を務める選挙カーが話題に。一方、流星（松下洸平）の陣営は支持団体に向けた個人演説会で組織票固めに徹していた。
そんな中、流星を擁立した与党・民政党の幹事長で、茉莉の父親でもある鷹臣（坂東彌十郎）は、党所属議員や党員に向けて通知書を発送。そこには所属議員や党員、さらにその親族に至るまで、流星以外の候補を支援した場合は“反党行為”とみなし処分対象とすることが書かれていた…。
ある日、茉莉とあかりが選挙事務所で作業をしていると、そこに突然、鷹臣の後妻で茉莉の継母でもある桃花（小雪）が車いすでやってくる。驚きのあまりあ然とする茉莉に対して、大手重工メーカーの会長を父に持つ桃花は、あかりを支援したいと切り出すのだった。
選挙事務所に桃花が姿を見せると、ネット上には「義理母降臨!?」「ラスボス感半端ない」「味方についたら心強すぎる」「本領発揮してきたー！」「本気ならなんかすごいことになりそう」などの反響が寄せられていた。
【写真】星空を見上げる茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第10話より
選挙戦がついに幕を開けた。あかり（野呂佳代）の陣営は、声優の光留（日高のり子）がウグイス嬢を務める選挙カーが話題に。一方、流星（松下洸平）の陣営は支持団体に向けた個人演説会で組織票固めに徹していた。
ある日、茉莉とあかりが選挙事務所で作業をしていると、そこに突然、鷹臣の後妻で茉莉の継母でもある桃花（小雪）が車いすでやってくる。驚きのあまりあ然とする茉莉に対して、大手重工メーカーの会長を父に持つ桃花は、あかりを支援したいと切り出すのだった。
選挙事務所に桃花が姿を見せると、ネット上には「義理母降臨!?」「ラスボス感半端ない」「味方についたら心強すぎる」「本領発揮してきたー！」「本気ならなんかすごいことになりそう」などの反響が寄せられていた。