JR東海は、東海道新幹線で日をまたいで運行する特別列車を発表しました。

【写真を見る】【東海道新幹線】午後10時に｢東京｣発→翌朝7時に｢新大阪｣着 1日限りの特別列車 始発よりも早い到着！宿泊費高騰で夜間移動のニーズ高まる

JR東海が東海道新幹線で運行する「東海道ルミエールエクスプレス」は、8月8日午後10時に東京を出発し、翌日の午前6時59分に新大阪に到着する特別列車です。

乗車できるのは、東京、品川、新横浜で、京都、新大阪のどちらかで降車できます。途中、午前0時から午前6時ごろまでの約6時間は岐阜羽島に停車。

到着後と発車前に30分ほど新幹線のドアが開き、係員の案内のもと、改札内の自動販売機や喫煙所を利用できます。料金は東京発ー新大阪着で普通車指定席の場合、大人1人1万5000円を予定しています。

JR東海によりますと、東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の特別列車を運行するのは今回が初めてで、首都圏や関西圏を中心に宿泊費が高騰し、夜間の移動に対するニーズが高まっていることを受けて、今回の運行を決めたということです。