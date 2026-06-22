ソ・イングク、パク・ジヒョンを抱きかかえ急接近…！ 韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』、きょう配信スタート
俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、きょう22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）それに先立ち、韓国の放送局tvNの公式インスタグラムで、場面ショットが公開された。
【写真】ソ・イングク、パク・ジヒョンを抱きかかえ急接近！
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥 x 刑事』）が務め、2人は初共演となる。
仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった2人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
投稿では「第1話から超密着スキンシップは…最高です…（ハート）距離感100→0になった理由は？」のコメントとともに、カン・シウ（ソ・イングク）がチャ・ジユン（パク・ジヒョン）を抱きかかえ、急接近するシーンが公開されている。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんなジユンの前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
マックイーンスタジオによる人気カカオウェブトゥーンを原作とし、スタジオドラゴンとクロスピクチャーズが制作を手がける。チョ・ウンソル氏（『私を撃つ』『My Beautiful Apartment（英題）』）が監督を務め、キム・ギョンミン氏（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）が脚本を担当している。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥 x 刑事』『財閥家の末息子』）
【写真】ソ・イングク、パク・ジヒョンを抱きかかえ急接近！
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥 x 刑事』）が務め、2人は初共演となる。
投稿では「第1話から超密着スキンシップは…最高です…（ハート）距離感100→0になった理由は？」のコメントとともに、カン・シウ（ソ・イングク）がチャ・ジユン（パク・ジヒョン）を抱きかかえ、急接近するシーンが公開されている。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんなジユンの前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
マックイーンスタジオによる人気カカオウェブトゥーンを原作とし、スタジオドラゴンとクロスピクチャーズが制作を手がける。チョ・ウンソル氏（『私を撃つ』『My Beautiful Apartment（英題）』）が監督を務め、キム・ギョンミン氏（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）が脚本を担当している。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥 x 刑事』『財閥家の末息子』）