女優の武田久美子（57）が6月22日、新たな写真集を出すことをインスタグラムで発表した。投稿されたのは本人の水着写真など3枚。《皆様に素敵なお知らせがあります》との自信あふれる書き出しに始まり、《このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！》と公表している。

武田久美子が明かした伝説の「貝殻ビキニ」誕生秘話 ハワイの和食屋がきっかけだった！

さらに《長年私のファンの皆様方からは「もういちど写真集をだしてほしい」というお声を何時も聞いておりました》と、新作を出す理由を説明。長い時を越えての発売となったが、「古参ファンたちから喜びの声が上がっている」と週刊誌芸能記者はこう話す。

「発表がネットニュースになるや、ニュースサイトのコメント欄には武田さんと同年代と思しきユーザーからの書き込みが続々。《６０歳です、懐かしくて、興味しんしん》といった、武田さんと自分の若かりし頃を思い返しながらの投稿が目立ちますね」

武田といえば、当初はアイドルとして活動するも、1989年にリリースした写真集「My Dear Stephanie」に掲載された「貝殻ビキニ」で一躍“伝説”に。実際、今回の一報を受け、ネット上には《また貝殻やるんですかね？》《貝殻ビキニの姿がありますように》なんて書き込みも見られるほどだ。そんな興奮気味の声は多いが、同時に「気落ちしたとする声も目立ちます」と指摘するのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「武田さんといえば、2011年にはフォトエッセー『43才でもなぜ武田久美子でいられるか』を出版するなど、その“美魔女”ぶりで有名ですが、写真集発売の知らせを聞いて、《武田久美子は変わらんが、ワシの方が変わり果ててしまい、何を見てもウンともスンとも言わなくなってしまった》といった“嘆き”も聞こえてきます。まあ、57歳でも写真集を出せる武田さんが稀有な存在であり、普通は“アラ還”になったら男女とも枯れてきて当然です。そんなに気落ちせず、写真集の発売を待っていればいいのでは。武田さんの水着姿で“元気”を取り戻すことだってあるかもしれませんよ」

今回の写真集が成人向けか否かは明言されていないが、「素敵なお知らせ」の“中身”はもっと凄かったして？