犬の脳の主な仕組み

犬の脳は複雑に見えますが、「生命維持」「感情」「考える・学ぶ」の3つで捉えると理解しやすくなります。どれかひとつが独立して動くのではなく、3つが連携することで行動が生まれます。

脳幹：生きるための自動機能を担当

呼吸、心拍、体温調節など、意識しなくても働き続ける生命維持の機能を担う部分です。

犬が眠っている間も体が正常に動き続けているのは、この脳幹がしっかり機能しているからです。いわば「体を動かし続けるための土台」といえる部分です。

大脳辺縁系：感情と本能の反応に関わる

恐怖、安心、怒り、喜びといった感情や、本能的な反応を支える部分です。

「怖いから逃げる」「嬉しいから飛びつく」など、感情が行動に直結しやすいのはここが関係しています。犬の豊かな感情表現の背景には、この大脳辺縁系の働きがあります。

大脳新皮質：記憶・判断・学習などを担う

記憶、判断、学習、集中、分析といった、より複雑な情報処理を行う部分です。

しつけで合図を覚えたり、経験を重ねることで落ち着けるようになるのは、この大脳新皮質の働きによるものです。犬が「学べる生き物」である理由は、ここにあります。

今日からできるおすすめ脳トレ

脳トレのコツは「難しくすること」より、「成功体験を積み重ねること」です。短時間でも毎日少しずつ続けるほうが、犬の脳にとっても無理がありません。

ノーズワーク

タオルの下や部屋の数か所にフードを隠して、においで探させる遊びです。嗅覚をフル活用するため満足度が高く、短時間でもしっかり疲れる効果があります。

特別な道具がなくてもすぐ始められるのも魅力です。

知育トイ

コングのように中におやつを仕込んで取り出させるタイプや、転がすとフードが出てくるフードボールなど、頭を使わないと食べられない仕組みのおもちゃです。転がす、舐める、工夫して取り出すといった動作を通じて、頭と体の両方を使うのが特徴です。

早食い防止にもなり、留守番前の落ち着き作りにも向いています。難易度が選べるものを使うと、その子のレベルに合わせて長く楽しめます。

コップ当てゲーム

紙コップをいくつか並べ、どれかひとつにおやつを隠して当ててもらう遊びです。

道具を選ばず手軽に始められて、「考える→当てる→成功」という達成感を作りやすいのが特徴です。慣れてきたらコップの数を増やして難易度を上げてみましょう。

トリック練習

「ターン」「タッチ」など、短時間でできる芸を数分だけ練習します。新しいことを覚える過程は脳にとってよい刺激になり、適度な疲れにつながります。

「できた」をたくさん作れるよう、簡単なものから少しずつ増やしていくのがコツです。

ルーティンに"ちょい変化"を入れる

散歩ルートを少し変える、途中で止まって合図を入れるなど、日常の中の小さな変化も立派な脳トレになります。

においの情報が変わるだけでも、犬にとっては十分な刺激です。特別な準備なしに今日から取り入れられる、もっとも続けやすい脳トレのひとつです。

まとめ

犬の脳は「脳幹（生命維持）」「大脳辺縁系（感情）」「大脳新皮質（学習・判断）」の3つで考えるとわかりやすく、人と似た構造を持ちながらにおい中心の情報処理が特に発達しているのが特徴です。

ノーズワークや知育トイなど、嗅覚と思考力を使う遊びを日常に取り入れると、犬の満足度はぐっと上がりやすくなります。難しく考えすぎず、毎日の小さな工夫から始めてみましょう。

(獣医師監修：葛野宗)