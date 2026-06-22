22日(月)は曇りや雨の所が多く、東北は本降りの雨が続いています。また、台風7号は発達して非常に強い勢力となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■東北は大雨による土砂災害などに注意・警戒

週末に梅雨入りした東北では20日(土)から断続的に雨が強まり、これまでの雨量が6月の観測史上最大となっている所があります。

＜24時間雨量・日最大値＞

宮城県 仙台市泉ヶ岳 174.0ミリ（00:10まで）

宮城県 栗原市駒ノ湯 159.5ミリ（00:10まで）

宮城県 石巻市雄勝 146.5ミリ（00:10まで）

宮城県 仙台 145.0ミリ（00:10まで）★仙台は6月の1位の値を更新

このあとも、東北の太平洋側では22日(月)夕方にかけて大雨となる所があるでしょう。1時間に予想される雨量は東北太平洋側で20ミリと、どしゃ降りになる所がありそうです。雨は22日(月)の夜以降は次第にやむ傾向ですが、遅い所では23日(火)朝までしつこく残る見込みです。

これまでに降った雨で、地盤が緩んでいたり、川の水位が上昇していたりするおそれがあります。急な斜面など、危険な場所には近づかないようにしましょう。

■全国的に曇りや雨 このあと関東も傘必要？

22日(月)は北海道から九州の広い範囲で曇りや雨となっています。

午前中晴れ間の出ていた関東も天気はゆっくり下り坂。夕方以降は東京も含めて、所々で雨が降るでしょう。

また、夜は九州の広い範囲で本降りの雨となりそうです。

■関東で気温上昇 西日本はジメジメ・ムシムシ

22日(月)は全国的に気温が前日より低くなっています。そんな中、朝から日差しが届いた関東は気温が上がり、群馬県の高崎市上里見で32.5℃、群馬県の桐生や埼玉県の寄居、東京都の府中で30.2℃など各地で真夏日となりました。

【22日の最高気温】※午後3時まで

（）内は季節感

札幌 21.4℃（6月中旬）

仙台 18.4℃（4月下旬）

新潟 23.3℃（5月下旬）

東京 28.0℃（7月上旬）

名古屋 26.9℃（6月上旬）★前日の最高気温は32.5℃

大阪 25.2℃（5月中旬）★前日の最高気温は29.1℃

福岡 24.6℃（5月中旬）★最小湿度は75％でムシムシ

那覇 31.9℃（7月中旬）★今年一番の暑さ・5日連続真夏日

■台風7号 非常に強い勢力で北上中

22日(月)12時現在、非常に強い台風7号はフィリピンの東海上を西北西に進んでいます。

今後は進路を次第に北寄りに変えて、週中頃には沖縄の南に達する見込みです。週後半は沖縄に近づく予想で、沖縄や奄美では荒れた天気となりそうです。

その後、週末以降は西日本・東日本にも影響が出るおそれがあります。台風本体が近づかなくとも、本州付近に停滞する梅雨前線に向かって台風周辺の湿った空気が流れ込み、大雨を降らせるおそれがあります。今後も最新の台風情報を確認するとともに、早めの備えをお願いします。

気象予報士 岡田沙也加