Hearts2Hearts、雑誌『Seventeen』初登場！2026年夏号＆秋号の2号連続出演が決定

Hearts2Heartsが、日本のファッション誌『Seventeen』に初登場する。

Hearts2Heartsは、7月1日に発売される『Seventeen』2026年夏号に初登場することが決定した。さらに、9月1日発売予定の2026年秋号にも登場が決定しており、2号連続で誌面を飾る。

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夏号では、夏のトレンドコーデをまとった8人のスペシャルカットに加え、テイスト別のペアショットも掲載。メンバーそれぞれの魅力を存分に感じられる内容となっている。

（写真提供＝『Seventeen』）

また、インタビューでは、この夏にやりたいことや青春トーク、日本での今後の活動について語られたほか、「もしメンバー全員でBBQをするなら？」というテーマでは、料理担当や写真担当など、それぞれの個性あふれる役割分担で大盛り上がり。メンバー8人の仲の良さや自然体な魅力が垣間見える内容となっている。

なお、Hearts2Heartsは本日（6月22日）、2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースする。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。