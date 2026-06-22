バスケットボールをキャンバスに見立て、川崎の名所を描いたＡＫＢ４８のメンバー＝１９日、川崎市川崎区

バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）川崎ブレイブサンダースは、アイドルグループ「ＡＫＢ４８」と連携し、川崎市の魅力を発信するウォールアートプロジェクトを始めた。ＡＫＢ４８のメンバーが川崎の名所をモチーフに描いた作品が１９日から、ＪＲ川崎駅前の商業施設「ラ チッタデッラ」（同市川崎区）に掲示されている。

ＡＫＢ４８がブレイブサンダースのホームゲームでパフォーマンスをする縁などから、今回の企画が実現した。作品は各メンバーがバスケットボールをキャンバスに見立てて制作。ブレイブサンダースの本拠地・東急ドレッセとどろきアリーナやアーケード商店街の銀柳街、多摩川河川敷、生田緑地など、市内７区にまたがる１５カ所の名所や風景をそれぞれの感性で描いた。ウォールアートはメンバーの集合写真を含めた計１６点で、２０２９年５月まで飾る予定。

今月１９日には「ラ チッタデッラ」でお披露目会が行われ、新井彩永さんらメンバー８人がステージに登壇。新井さんは「『バスケの街、川崎っていいな』と思ってもらえたら。街に彩りを与えられるウォールアートになったらいいな」と頬を緩ませた。