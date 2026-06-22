霧島市の温泉施設できのう21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になり、捜索が続いていますが、行方は分からないままです。

行方不明になっているのは熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。

母親から消防に通報

警察などによりますときのう21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

嶺臣くんは通報の15分ほど前まで家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に行ったあと、嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

川の水量は大人でも危ない

(かれい川の湯支配人)「川の水量は大人でも危ない。みんなで手分けして探すような雰囲気だった」

温泉施設は天降川沿いにあり、湯船とほぼ同じ高さには窓があって、警察が到着した時には窓が開いていたということです。

川は当時、増水し流れが速くなっていました。

警察は嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて、温泉付近の川を中心に120人態勢で捜索していますが、今のところ見つかっていません。

・