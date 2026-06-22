矢作厩舎は６月２１日、サウジＣ連覇などＧ１・４勝、Ｊｐｎ１を２勝のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の今秋、米国に遠征するローテーションを公式Ｘで発表した。米国の競馬メディアをはじめ、全米が歓喜に沸いている。

アメリカのジョッキークラブゴールドカップ・Ｇ１（９月１８日、ベルモントパーク競馬場・ダート２０００メートル）で始動し、昨年制したブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）へ。愛チャンピオンＳから凱旋門賞に向かう欧州の芝路線のプランも候補に上がっていたが、今秋もダートで世界最高峰の米国に向かうことを決断した。

ブリーダーズＣの主催者は公式Ｘで３本のツイート。まずは矢作厩舎の発表をリポストして「タイトル防衛を目指すと知り、興奮しています！」。次に昨秋のＢＣクラシック制覇の動画に「タイトルを守るべく挑む姿が待ちきれません！」とメッセージをつけて投稿。「フォーエバーヤングがニューヨークルートでブリーダーズＣに帰ってくる」の見出しで記事も投稿している。

米国競馬メディアのブラッドホースニュース電子版でも、「日本のスーパースター」の書き出しでフォーエバーヤングの秋のローテーションの記事を紹介。そのなかでニューヨーク競馬協会（ＮＹＲＡ）の競馬・運営担当上級副社長アンドリュー・オファーマン氏は「新ベルモントパーク競馬場で開催されるジョッキークラブゴールドカップにフォーエバーヤングを迎えることができ、大変嬉しく思います」とコメント。改修工事を終え、グランドオープンされるベルモント競馬場でのＧ１に、出走の意向を示したことを心から喜んでいる。

また、ブリーダーズカップのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・レーシング・オフィサーのドーラ・デルガド氏は「フォーエバーヤングは世界中の競馬ファンの心をつかんでいます。２０２６年シーズンの集大成としてブリーダーズカップ・ワールドチャンピオンシップを目指すという関係者の意向を大変うれしく思います」とコメントしていた。