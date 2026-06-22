きょうは雲が広がり、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方は所々で雨 夜にかけて強い風続く 予想最高気温は名古屋29℃ 岐阜･津28℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/22 昼）

正午前の名古屋市内は雲が多く、すっきりしない天気となっています。この時間の気温は24.9℃で、朝から風が強まっています。

きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。各地で夜にかけて、強い風が続く見込みです。所々で雨が降る予想のため、空模様の変化にはお気をつけください。



最高気温は名古屋で29℃、岐阜や津などで28℃の予想です。きのうより4℃ほど低くなる所が多いでしょう。

あすは晴れ間広がり「真夏日」になる所も

【週間予報】

あす火曜日は晴れ間が広がり、真夏日になる所があるでしょう。あさって水曜日も各地で日差しが届きそうですが、木曜日や金曜日は広く雨が降る見込みです。本降りの雨になる所もあるでしょう。その後、週末も曇りや雨と梅雨らしい天気が続く予想です。



この先も湿度が高く、蒸し暑くなる日が多いでしょう。こまめな水分補給などを心がけましょう。