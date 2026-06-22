歌手の工藤静香が２２日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、意外な？食生活を明かした。

この日は工藤と一緒に楽曲を制作したスキマスイッチから質問が。「静香さんがお食事をされているところを見た事がありません。普段どんなものを召し上がっていますか？ちなみにお菓子を食べることはありますか？ちなみにちなみにポテトチップスを最後に食べたのはいつですか？」と聞かれた。

工藤は「（スキマスイッチは）レコーディングしているから見た事がないのかもしれない、うちのスタッフは嫌ってほど見てる」と食事について笑いながら言及。さらにポテトチップスについては「最近、海外物ですけど、ソルト＆ビネガー。大好き」と海外物のポテトチップスを食べていると告白し「チートスとか、手がベタベタ汚れるのも好き」とニッコリ。「でも、最後まで（指を）なめたりしない。ずっと手を汚しておくが、途中でなめるのはなし。なめるなら最後」というマイルールも明かした。

また仕事でお弁当が出るときに「戦力のないお弁当のときはポテトチップスをふりかけちゃいます」とおかずが貧弱なときはポテトチップスを砕いて白飯にかけるという必殺技も披露していた。