北川精機<6327.T>が急反騰しストップ高の６１９０円に買われている。前週末１９日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、営業利益を８億１０００万円から８億５０００万円（前期比３６．４％増）へ、純利益を５億９０００万円から６億１０００万円（同５４．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１４円から２０円（前期１２円）へ引き上げたことを好感した買いが流入している。



売上高は従来予想の６６億円（前期比６．０％増）を据え置いたものの、国内外向けのプリント基板関連プレス装置やシステムストッカーが牽引役となり売上高が計画通り順調に進捗していることに加えて、工場稼働率が高水準で推移し生産効率が向上していることや、製造プロセスの改善による原価低減などが寄与する。



出所：MINKABU PRESS