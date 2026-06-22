“日本一強い女子アナ”堀江聖夏、清楚ワンピース姿も 発達した“部位”に反響「凄い！」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が21日にInstagramを更新。ワンピース姿で筋肉をアピールすると、ファンから「凄い！」「素晴らしい」といった反響が寄せられた。
【写真】そんなに膨張するの！？ 堀江聖夏、“部位”を披露
堀江が投稿したのはワンピース姿のソロショット。写真には、穏やかな笑顔で佇む姿に混じって、スカートの裾をまくって筋肉が発達したふくらはぎをアピールする様子も収められている。
彼女の発達したふくらはぎに、ファンからは「凄い！」「素晴らしいふくらはぎですね〜」「美しさとふくらはぎのゴツさ！素晴らしい」などの声が集まっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【写真】そんなに膨張するの！？ 堀江聖夏、“部位”を披露
堀江が投稿したのはワンピース姿のソロショット。写真には、穏やかな笑顔で佇む姿に混じって、スカートの裾をまくって筋肉が発達したふくらはぎをアピールする様子も収められている。
彼女の発達したふくらはぎに、ファンからは「凄い！」「素晴らしいふくらはぎですね〜」「美しさとふくらはぎのゴツさ！素晴らしい」などの声が集まっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）