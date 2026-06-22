「風、薫る」（NHK）のモチーフ、大関和（おおぜき・ちか）はキャリアのスタートから帝国大学附属病院外科看病婦取締となる。作家の青山誠さんは「看護婦としての優秀さは外科部長も認めるほどだったが、たった2年で帝大病院を辞めてしまった」という――。

※本稿は、青山誠『大関 和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』（角川文庫）の一部を再編集したものです。

■看護婦養成所第一期生が卒業

明治21年（1888）10月にはなんとか無事に1年に及ぶ看護法・看病術実地訓練を終えて、同月には桜井女学校看護婦養成所を卒業することができた。

大関和（「風、薫る」りんのモチーフ）と鈴木雅（直美のモチーフ）、桜川里以(さくらがわりい)の3名は引き続き医科大学附属第一医院外科で働くことになる。しかも、和は外科看病婦取締、雅と桜川も内科看病婦取締という役職を与えられた。これは現在の看護師長に相当し、大勢の看病婦たちを監督指導する立場にある。1年間の実地訓練を通じて、病院上層部も看護や医学の知識を身につけている和たちの能力を高く評価し、近代医療の現場にトレインド・ナースは不可欠の存在だと認識を改めるようになっていた。とくに、和の評価は高かった。

提供＝医療法人知命堂病院 講師アグネス・ヴェッチ（中央）と桜井女学校看護婦養成所の第一期生たちの卒業式で。ヴェッチの右が大関和、左が鈴木雅 - 提供＝医療法人知命堂病院

■外科部長にも認められるほど優秀

「大関は僕の友人である」

外科のトップにある佐藤三吉教授はこう公言して、医師と同格に扱った。

和は頭の回転が早く適切な判断ができるうえに肝も据わっている。不測の事態が起きても、テキパキと動いてくれるから現場では頼りになる。また、この病院は華族や高級官僚などの上流階級の患者が多い。和は実習期間中にも入院中の宮内省官僚夫人から指名を受けて、10日ほど専属看護婦に付いたことがある。上流階級の人々は看護婦にもそれなりの家柄の者を求める傾向があり、家老の娘という出自をもつ看護婦がいればそんなときにもなにかと助かる。

そこのところも大きく加点評価されていたようだった。

■家を借り、雅とはご近所同士に

看護婦養成所を卒業した後、和は寮を出て職場の病院から近い駒込千駄木町（現在の文京区千駄木界隈）の団子坂に家を借り、そこで家族と一緒に暮らすことにした。雅もまた静岡から子どもたちを呼び寄せ、小石川に家を借りて暮らすようになる。ふたりの住まいは近く人力車なら運賃は10銭程度、徒歩でも20〜30分で行ける距離だった。休日はお互いの家を訪れて家族ぐるみのつきあいをするようになった。

この頃の団子坂は幅二間半（約5メートル）の急な坂道。さらにいくつかの坂や石段を登り下りして、歩いた先の丘陵の上に帝国大学はある。玄関先で母の哲や子どもたちに見送られながら、毎日、和は団子坂を登って職場の病院へと向かう。

看護婦の仕事は昔も今も長時間の勤務を強いられる。和も家にいるより病院にいる時間が長くなっていた。この春から高等小学校に通うようになった六郎は、和の身長を追い越しそうなほどに大きくなり、心も最近は女の子らしくなってきた。家でゆっくりできる時間がなく、子どもたちの成長をつい見逃してしまう。それが残念でならなかった。

■新宿中村屋創業者を献身的に看病

病院での和は忙し過ぎて、子どもたちのことを考えている余裕もない。自分が担当する患者の看護をしながら、病棟の他の患者たちの状態も注視し、何かあれば看病婦に指示をだして即座に対処させる。

何事にも一切手を抜かない。また、生まれながらの世話好きな性格にくわえて、愛と奉仕を説くキリスト教の教えが仕事への熱量を増幅する。手を抜かないだけでなく、やらなくてもいい事までやって仕事を増やしてしまう。

この頃、和が担当した患者のなかに相馬愛蔵(そうまあいぞう)がいた。後に新宿中村屋の創業者となる男だが、当時はまだ東京専門学校（早稲田大学の前身）に学ぶ17歳の若者。下宿で疥癬(かいせん)に感染して入院した。疥癬はヒゼンダニの寄生によって発症する。ヒゼンダニは肉眼ではほとんど見えないほど小さく、気がつかないうちに皮膚内で大量増殖してしまう。感染した人は体中に赤い湿疹ができ、激しい痒(かゆ)みに襲われて七転八倒する。

大関和と親しかった実業家の相馬愛蔵（1870〜1954年）、1910年代（写真＝新宿中村屋公式サイト／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

硫黄を主成分とする軟膏(なんこう)を患部に塗るのが当時の治療法だが、この軟膏には硫黄特有の腐卵臭に似た強烈な悪臭がある。病院では疥癬患者への塗布は1日1回と決められていた。もっと小まめに薬を塗ったほうが治りも早いが、治療にあたる医師や看病婦は薬剤の発する悪臭を嫌って決められた回数以上の塗布をしようとはしない。しかし、和は1日も早く退院して復学したいという愛蔵の願いを叶(かな)えてやるために、朝昼晩と1日3回、悪臭に耐えながら小まめに薬を塗りつづけた。その効果によるものか、わずか1週間で全快して退院することができたという。

和の献身的な看護に愛蔵は感謝した。また、同じキリスト教信者として彼女の姿勢に尊敬の念を抱くようになり、生涯にわたって深く親交するようになる。晩年になってからの和は、彼の“恩返し”に助けられることも多かった。

■キリスト教への深い信仰ゆえ…

仕事熱心過ぎてハードな日々がつづくなか、信仰は和の活力となりその心身を支えつづけた。この素晴らしい教えをもっと人々に知ってほしいと思う気持ちが強くなっている。良くも悪くも自分の感情に素直な彼女は、病院の中でも誰彼かまわず神の教えを説いてまわるようになった。

「大関は優秀で仕事熱心なのだが、病院内でキリスト教を伝道してまわるから困る」

そんな悪評が立ちはじめる。上層部からも度々注意されるようになり、和を気に入って可愛がっていた佐藤三吉教授もいまでは彼女を避けて距離を置いている。

■看病婦取締として賃金格差に反発

美人で家柄も良く仕事もできるスーパーウーマンと、看病婦取締に就任した当初は病院内の評判はすこぶる良かった。若い医師や職員たちのアイドル的存在にもなっていたという。しかし、それから1年もしないうちに支持率が急落、悪評や悪口がよく聞かれるようになってきた。こういったときは目立った行動を控えて、大人しくしていたほうがいいのだが……和は空気が読めない、読もうという気もない。

青山誠『大関 和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』（角川文庫）

明治22年（1889）に帝国大学が制定した看病婦給与内規によれば、看病婦には経験や技量により日給10〜50銭を支払うことになっていた。機織工場で働く女子労働者の日給が7〜13銭だから、女性の仕事としては高収入の部類ではある。しかし、同じ病院に勤務する事務員や薬剤師は月額8〜40円と、かなりの賃金格差がある。彼らは月給制の正規職員で生活も安定している。看病婦は病院職員のなかでも雇用条件も身分も最低の雑用係といった扱いだった。

トレインド・ナースとしての能力を認められ、看病婦取締の役職にも就いている和や雅たちについては特例で、給与面も他の病院職員と同格の扱いを受けていたようだった。しかし、和は自分の下で働く看病婦たちの境遇に同情して義憤に駆られた。

長時間に及ぶ過酷な仕事で彼女たちはいつも疲れ切っている。だが、その賃金はハードな仕事内容に見合うようなものではない。

■外科部長宛てに建議書を提出

「外科看病婦取締大関和 謹んで書を医科大学第一医院外科監督佐藤教授閣下に呈す」

外科部長の佐藤三吉教授宛てに建議書を提出。看病婦たちの過労働など問題点を指摘し、賃金の引き上げや勤務体制を昼夜二交代制にして休息時間を確保することを提案した。しかし、自分たちの頭越しに外科のトップである佐藤教授に建議書を提出したことに、医師たちはプライドを傷つけられて憤慨する。和の解任を求める声が湧き起こり、医局内で大きな騒ぎになってしまう。

佐藤三吉（東京帝国大学医学部長）（画像＝『東京帝国大学五十年史 下冊』／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

■医師たちに嫌われ、居づらくなった

佐藤教授にはもはや和を庇う気持ちはない。医師たちの意見を入れ、和を看病婦取締から解任して騒ぎを鎮めることにした。看病婦取締の役職は解かれたが、病院をクビになったわけではない。引きつづき看護婦として働きつづけることは可能だった。が、大半の医師を敵にまわしたこの状況では、空気を読まない和でもさすがに居辛(いづら)さを感じたのだろうか。明治23年（1890）11月には病院を退職している。

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青山 誠（あおやま・まこと）

作家

大阪芸術大学卒業。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。著書に『ウソみたいだけど本当にあった歴史雑学』（彩図社）、『牧野富太郎〜雑草という草はない〜日本植物学の父』（角川文庫）などがある。

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（作家 青山 誠）