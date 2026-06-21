タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつてのバラエティー番組の豪華賞品について語った。

MCの「ハナコ」岡部大から「平成のバラエティーって、規模感と言い…」とスケールが大きかったと振られ、辺見は「凄かったですよ」と打ち明けた。

多くの芸能人が出演するクイズ番組があったと言い「あの番組とかでも、賞金300万円とかで。あたし2回獲ってますから」とぶっちゃけた。

賞金は純金で支払われていたと言い「あの時の金（きん）を持っていれば、あたしは億万長者ですよ」と辺見。その金塊は「アホみたいな旅行に行っちゃったんです。もう若いから、“イエーイ！”って言って。“みんなで行こう！”って行ったんですよ」とぶっちゃけた。

そうしてスタッフが当時の純金を売らずに持っていれば、いくらになっていたかを計算。25年ほど前の番組で、600万円分の純金は、現在なら26倍になっているため1億4000万円になると伝えられた。

辺見は「なんで？何なのあのくだらない旅行は。未来も何も見えない」と悔やしがり、「ああ〜、今戻ったら言ってあげたい。それだけはダメだよ！他は失敗していい！金は手をつけるな！って」と苦笑した。