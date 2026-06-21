◇ナ・リーグ ロッキーズ―パイレーツ（2026年6月20日 デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が20日（日本時間21日）、本拠でのパイレーツ戦に先発。6回4安打1失点と抜群の安定感を披露し、8勝目の権利を手にしてリリーフ陣に後を託した。

一昨年の新人王、さらに昨年はサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツの“怪物”スキーンズとの投げ合いとなった一戦。菅野は初回に不運な形で先制点を失った。先頭のホルウィッツを初球で三塁ファウルゾーンへの飛球に打ち取ったが、三塁手のカストロが目測を誤り、飛球を捕球できず。取れていたはずのアウトを逃した。

動揺することなかったが、ホルウィッツに投じた4球目の低め92.7マイル（約149.2キロ）を捉えられ、右翼席へと一直線にはじけ飛ぶ先制弾を被弾。飛距離434フィート（約132.3メートル）の特大弾。菅野は打球方向を見つめ、厳しい表情だった。

次打者・ローにも右前打を浴びたが、百戦錬磨のベテランはここから立て直した。3番・レイノルズを中飛に仕留めると、4番・オハーンはスライダーで空振り三振。続くゴンサレスはシンカーで見逃し三振に仕留め、最少失点で初回を終えると、2回以降は完全にリズムを取り戻した。

2回は1死から二塁打を浴びるも、下位打線を落ち着いて凡打に打ち取り無失点。3回には先頭打者のホルウィッツに安打を許したが、3番・レイノルズをスプリットで空振り三振に仕留めるなど、走者を進めさせることすらさせなかった。4回から3イニング連続で3者凡退。回を追うごとに調子を上げていった。

スキーンズは6回を投げ、4安打2失点で降板。ベテランが経験に裏打ちされた投球術で“怪物”に投げ勝った。

菅野は6月2日（同3日）エンゼルス戦から3連勝中。前回登板の14日（同15日）アスレチックス戦では5回8失点と乱れながらも、打線の大量援護に守られ、7勝目をマークした。