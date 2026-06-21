ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。第1節でチュニジア相手に5-1で勝利していたスウェーデンの“史上初”の大敗には、X上の日本ファンからも驚きの声が相次いでいる。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にもコーディ・ガクポの2得点などを追加し、終始スウェーデンを圧倒した。

第1節でチュニジア相手に5-1で勝利し、得失点差を4としていたスウェーデンのまさかの大敗。英公共放送「BBC」のサッカー専門ツイッターアカウント「マッチ・オブ・ザ・デイ」は、「前試合を4点差で勝利したチームが、ワールドカップで4点差の敗北を喫したのは史上初だ」と伝えている。

これにはX上の日本ファンからも「初戦で得失点差＋4のスウェーデンが第2戦で0になっとる」「スウェーデン得失点差0になる」「さすがにスウェーデンも得失点差±0になるとは思ってなかったじゃろうね」「スウェーデンの得失点差が0になったのは日本にとって良いアドバンテージ」「5-1で勝って1-5で負けるスウェーデンの落差…」「スウェーデンは得失点差の貯金はたいたな」「得失点差0になるとか誰が予想できる？」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）