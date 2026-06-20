「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）

マリーゴールドを退団し、古巣に参戦している林下詩美が上谷沙弥と久々に肌を合わせ、直接３カウントを奪った。試合後にはスターダムへの正式入団を発表した。

かつて自ら率いたユニット・Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｑｕｅｓｔ（クイーンズ クエスト）のＡＺＭ、天咲光由、そしてスターライト・キッドと組み、上谷、７カ月ぶりに復帰した渡辺桃、小波、ビー・プレストリーの極悪軍団Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）と対戦した。

タッグのゴッデス王座の相棒でもあった上谷。５・２６後楽園大会に電撃登場した際は「上谷の活躍がすごくうれしかった。でも負けたくないって思った」と語っていたが、上谷からは「何しに来たの？」と突き返されていた。

この日は１０分前にようやくキッドからタッチを受け、ついに上谷と向き合った。エルボー合戦を繰り広げ、上谷のラッシュに膝を付いた。顔面への二段蹴り、スピンキックに苦しむもジャーマンスープレックス、ラリアット、コウモリ吊り落としで反撃。最後は渡辺のバット攻撃の誤爆で息も絶え絶えの上谷を、ハイジャックボムで葬った。

リング上では言葉を発しなかった両者。バックステージで上谷は「渡辺桃、お前わざとだよな。ああ最悪だわ本当に。林下詩美、あいつに負けて散々だ。この２年間やってきたことなんだったんだろうね。ちょっとよくわかんないわ」と、嘆き節が止まらなかった。

林下は「上谷が最後は私のことを見てくれたと思うんだけど、お互いまだ伝えきれてない部分もあると思う。今日終わりじゃなくて、まだまだ上谷とは続けていかなきゃいけないなと思っています」と戦いの継続を呼び掛けた。

そして「今日、みんなと組ませてもらって、私の知らない今のスターダムをすごく知ることができました。今ここで言わせてもらいたい。私は、正式にスターダムに入団します」と宣言。ＡＺＭらには、上谷のことばかり言及している点に不満を述べられ苦笑したが「（ＡＺＭに）おかえりは言ってもらえなかったんですけど、スターダムに入団したからには、まだまだ頑張って、ファンの方にもたくさん伝えたい。嬉しすぎて抱きしめて大号泣されるくらい頑張ります」と誓った。