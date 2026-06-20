大会2勝のデシャンボーは連続ダボ、後半大失速のラーム ビッグネームらが予選敗退
＜全米オープン 2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞世界一過酷な大会で世界のトッププレーヤーも苦戦を強いられている。2日間を終えてアンダーパーはわずか10人のサバイバル。多くの選手がコースの罠にはまった。
【写真】427ヤード? デシャンボーが投入した未発表1W
LIVゴルフを代表する選手も2日間でコースを去ることになった。2020、24年大会覇者のブライソン・デシャンボー（米国）はトータル5オーバーの73位タイで一打およばず予選落ち。21年大会を制したジョン・ラーム（スペイン）は上位争いから一転、第2ラウンド（R）後半だけで6つ落とし、トータル6オーバーで週末のプレーを逃した。第1Rをイーブンパーとし、上々の滑り出しを見せたデシャンボーだったが、第2Rでは一気にスコアを崩した。前半の3、4番で連続ダブルボギーを喫しカットラインがちらつく位置に急下降。その後は3バーディを奪うもボギーも4つで万事休した。これで今年はメジャー大会3試合連続の予選落ち。来月の「全英オープン」で奮起を期す。上位をうかがう2アンダー・5位タイで第2Rをスタートしたラームは前半で貯金を吐き出すと、流れを断ち切れずにズルズルと後退。後半は12番から4連続ボギーのあとに16番パー5ではダブルボギーの大乱調。今季はLIVでも2勝を挙げ、先月の「全米プロ」でも2位に入るなど好調をキープしてきたが、悔しさを胸にコースを後にする。そのほか、メジャー大会100試合連続出場を果たしたアダム・スコット（オーストラリア）はトータル8オーバーで昨年大会覇者のJ.J.スポーン（米国）らとともに予選落ち。18年大会でシネコックを制したブルックス・ケプカ（米国）はトータル10オーバーで大会3勝目は持ち越しとなった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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