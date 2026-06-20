『仮面ライダーゼッツ』第40話「創る」、ついにゼッツ＆ノクスがならび立つ！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第40話「創る」が、あす6月21日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】最凶のラスボスが現る！ 第40話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第40話「創る」あらすじ
現実の世界で罪を重ねる人間たちが失踪するブラックケースが続発した。罪人に天罰を下すパニッシュゴアナイトメアの仕業らしい。
相手が罪人とはいえやり過ぎだ！ ナイトメアの暴走を止めようとする莫（今井）にノクス（古川雄輝）も合流。最凶の敵を前にしたふたりは、ゼッツ、ライダーノクスに変身する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】最凶のラスボスが現る！ 第40話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
現実の世界で罪を重ねる人間たちが失踪するブラックケースが続発した。罪人に天罰を下すパニッシュゴアナイトメアの仕業らしい。
相手が罪人とはいえやり過ぎだ！ ナイトメアの暴走を止めようとする莫（今井）にノクス（古川雄輝）も合流。最凶の敵を前にしたふたりは、ゼッツ、ライダーノクスに変身する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。