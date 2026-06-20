谷田侑里香18位、伊藤二花29位発進 ツアー2年目のエリオットが単独首位/米女子下部ツアー
＜グレートレークス選手権 初日◇19日◇ザ・ハイランズGC・ヘザーC（ミシガン州）◇6647ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
日本勢は2人が出場。谷田侑里香は5バーディ・3ボギーの「70」をマークし、2アンダー・18位タイで滑り出した。伊藤二花は4バーディ・3ボギーの「71」で回り、1アンダー・29位タイで2日目に進んだ。5アンダー・単独首位にジェニファー・エリオット（オーストラリア）。4アンダー・2位タイにキャサリン・パーク、ジアンナ・クレメンテ（ともに米国）ら6人が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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