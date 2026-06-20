深田竜生×浮所飛貴『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』がクランクイン「雰囲気が良くて楽しいです！」
深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演する7月11日スタートのドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の撮影現場から、初日の光景をとらえた写真と、深田×浮所が手ごたえを語ったクランクインコメントが到着した。
【写真】深田竜生×浮所飛貴の笑顔まぶしいオフショット
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田竜生が、同じACEesメンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録スタート。主人公・武宮夏輝を演じる深田竜生はスタッフから紹介されると、「よろしくお願いします！頑張ります！」と元気いっぱいにあいさつし、現場は大きな拍手に包まれた。
その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所飛貴もクランクイン。ドラマの共演は今回が初めてだが、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人とあって、初日から息ぴったりの演技を見せて撮影は和やか＆超スムーズに進行した。
初主演作がクランクインした感想を尋ねると、深田は「“ついに始まったー！”と思いました」と喜びをかみしめながら、「皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！」とはじけるような笑顔で現場のムードを報告。
一方の浮所も「温かい現場だなと思いました！」とキャスト＆スタッフへの感謝を語り、「以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて…ちょっとでも成長した姿を見せられたら」と意気込みを打ち明けた。
また、お互いの演技の印象について聞くと、深田は「さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮！ 普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました」と、普段の姿とは違う、“蒼汰”としての存在感をかもし出す浮所に感心しきり。
浮所もまた、「深田のお芝居を見て、“夏輝っぽいな！”と思いました」と、その表現力をたたえつつ、「こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）」と意外な発見を明かした。
この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気に包まれた。さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時放送。
※深田竜生、浮所飛貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■深田竜生（武宮夏輝・役）コメント
――クランクインした感想をお聞かせください
「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから１カ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。
――浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください
浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。
■浮所飛貴（小早川蒼汰・役）コメント
――クランクインした感想をお聞かせください
温かい現場だなと思いました！ 以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。
――深田さんとお芝居してみての感想を教えてください
深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。
【写真】深田竜生×浮所飛貴の笑顔まぶしいオフショット
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田竜生が、同じACEesメンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所飛貴もクランクイン。ドラマの共演は今回が初めてだが、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人とあって、初日から息ぴったりの演技を見せて撮影は和やか＆超スムーズに進行した。
初主演作がクランクインした感想を尋ねると、深田は「“ついに始まったー！”と思いました」と喜びをかみしめながら、「皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！」とはじけるような笑顔で現場のムードを報告。
一方の浮所も「温かい現場だなと思いました！」とキャスト＆スタッフへの感謝を語り、「以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて…ちょっとでも成長した姿を見せられたら」と意気込みを打ち明けた。
また、お互いの演技の印象について聞くと、深田は「さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮！ 普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました」と、普段の姿とは違う、“蒼汰”としての存在感をかもし出す浮所に感心しきり。
浮所もまた、「深田のお芝居を見て、“夏輝っぽいな！”と思いました」と、その表現力をたたえつつ、「こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）」と意外な発見を明かした。
この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気に包まれた。さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時放送。
※深田竜生、浮所飛貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■深田竜生（武宮夏輝・役）コメント
――クランクインした感想をお聞かせください
「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから１カ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。
――浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください
浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。
■浮所飛貴（小早川蒼汰・役）コメント
――クランクインした感想をお聞かせください
温かい現場だなと思いました！ 以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。
――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか
“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。
――深田さんとお芝居してみての感想を教えてください
深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。