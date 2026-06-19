

（C）2026「免許返納!?」製作委員会

舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』が6月19日、公開された。公開を記念して、南条弘（舘ひろし）と尾崎誠（宇崎竜童）が、バイクで疾走しショットガンをぶっ放す本編冒頭シーンが解禁された。また、竹中直人や仲村トオルなど各界を代表する著名人からコメントも到着した。

【動画】舘ひろし×宇崎竜童、迫力満点の冒頭シーン

主演を務めるのは、 「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役では言わずと知れたダンディな一面を見せ、 『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた舘ひろし。そんな日本を代表するスターである舘の最新作は、 まさかのコメディ！！今回演じるのは、 芸術作品よりもまだまだアクションがやりたい 70 歳の現役映画スター・南条弘。共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条とともに一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役に宇崎竜童。そして、宇崎が演じる尾崎の元妻たちには、加藤麗子役に大地真央、木村暁子役に真矢ミキ、来宮ありさ役に MEGUMIが決定。超豪華な元妻役に加え、南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟役として南野陽子と八嶋智人が出演。ほか内藤剛志、中山忍、西岡徳馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈など邦画史上最大級の豪華キャストが本作の脇を固める。制作陣には監督・河合勇人、脚本・林民夫という実力派スタッフが集結！尾崎が起こしたバイク事故にコメントを出したことをきっかけに、 世間から「で、 南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」と詰め寄られ、“免許返納”世論の波に巻き込まれてしまうスターの姿をユーモアたっぷりに描き出す。ダンディで渋いパブリックイメージを自ら覆す、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”がここに誕生。

この度、公開を記念して、本編冒頭シーンが解禁される。映し出されたのは、どこまでも続く広大な一本道を、ハーレーにまたがり駆け抜ける、南条弘（舘ひろし）と尾崎誠（宇崎竜童）の姿。南条弘が演じた「ハーレーライダー」の1シーンだ。雄大な景色をバックに、サングラス姿の二人が風を切って疾走する様子は、まさに圧倒的オーラを放っている。場面が切り替わると、南条が爽やかな風を全身で受けながら、両手をハンドルから離して走行する、余裕たっぷりの一コマも収められている。さらに、南条と尾崎が視線を交わしながら、ジェスチャーで撃ち合う仕草を見せる場面は、往年のバディ感を漂わせ、 観る者の胸を高鳴らせる。そして、南条がショットガンを手に取り、豪快にショットガンをぶっ放すシーンへ。さく裂する銃声とともにスクリーンに広がる迫力は、本作ならではの痛快アクションを存分に感じさせる。冒頭か胸を熱くする映像になっている。

併せて、公開を目前に控え、本作を一足先に鑑賞した各界を代表する著名人から続々と絶賛コメントが到着！竹中直人や仲村トオルらも本作を高く評価。俳優と映画監督の二足の草鞋を履く竹中は「こんな舘ひろしは初めてだ。なんともヘンテコでチャーミング！狂おしいほどにクール！！ハーレーがこんなにも似合う俳優は、世界ひろしと言えも舘ひろしだけだ！そして…ふとした瞬間に、渡哲也に見えてくる…。映画スターのロマンを感じた。 （敬称略） ps.MEGUMI が最後に吐くあの言葉は一体…？！」と絶賛。さらに「あぶない刑事」シリーズなどで長年舘の背中を見続けてきた仲村は、 「ほんとうに面白くてカッコ良い映画。舘さんは40年間、変わること無く、自分が世界の何処を漂っているのか、気付かせてくれる、 【岬の波打際に立つ灯台】のようなセンパイです。「泣かないで」と言われても泣きそうでした。「東映､持ち玉､大放出､全部全力投球！」な感じも嬉しかったです。唯一の心残りは『ハーレーライダー2』の刀で火花を散らす人、あの役､俺､演りたかったです！」と映画の中で出てくる南条主演映画の配役に自分が選出されなかったことに悔しさを滲ませた。

また俳優のみならず、フリーアナウンサー・笠井信輔は「楽しい楽しい！舘ひろしが“ほぼ自分”を演じて困ってる。SNS による同調圧力の悲劇は山ほど見てきた。しかし、SNSで褒められ過ぎたら、人は、有名人はどうなってゆくのか？自分自身を取り戻そうと世の中に抗えば抗うほど笑いが増幅されてゆく。「あぶでか」の“カッコ面白い”の先には、これがあったのだ。その結果、まさかの免許返納ブーム…来るかも！」とユーモアたっぷりに称賛。

映画を愛するお笑い芸人・みなみかわも「笑いあり、涙ありで、非常に楽しませてもらいました。大御所俳優・南条弘が、元子役の若いマネージャー・川奈舞から時代の先端を突きつけられる展開がとにかく面白い。歳の離れた二人が、互いにないものを補い合う関係性が絶妙で、マネージャーがおじいちゃん世代にズバズバ物申す感じもいいんですよね。あぶ刑事のファンからすると、エモくて胸が熱くなる瞬間もあり、最高でした！」と絶賛。

主演の舘も「本作は、多くの人に笑っていただける作品になっています」と自信をのぞかせており、世代を超えてエンタテインメントとして期待が高まる。なお、なすなかにし・中西茂樹（お笑い芸人）、なすなかにし・那須晃行（お笑い芸人）、紺野ぶるま（お笑い芸人） 、山谷花純（俳優）、宇野維正（映画ジャーナリスト）、SYO（物書き）、上柳昌彦（ラジオパーソナリティ）、高嶋ひでたけ（ラジオパーソナリティ）など各界の著名人のコメントが寄せられている。