M!LK、初のミニアルバムリリースを『み！るきーず感謝祭2026』にてサプライズ発表！「アイドルパワー」も収録

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M!LKが、9月16日にグループ初となるミニアルバムをリリースすることが決定した。

■シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」以来、約7ヵ月ぶりのCDリリース

6月19日にLINE CUBE SHIBUYAにて開催された『み！るきーず感謝祭2026 ～爆裂ホームパーティー～』のステージ上で、M!LKが1stミニアルバムのリリースをファンに向けてサプライズ発表。メジャー8thシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」以来、約7ヵ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミニアルバムとなる。

前作「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」は発売初週に50万枚を突破し、自身初のハーフミリオンを記録した他、「好きすぎて滅！」のMVも自身初の1億回再生を突破。さらに、先日開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」をはじめとする5部門を受賞するなど、圧倒的な勢いを示すなかでの待望のミニアルバムリリースとなる。

9月16日に発売されるミニアルバムは初回生産限定ソロ盤を含む全7形態でのリリースとなり、初回限定盤および通常盤には、4月に配信リリースされ話題を呼んだ「アイドルパワー」に新曲を加えた全5曲を収録。ソロ盤にはこれら5曲に加え、ボーナストラックとしてユニット楽曲を収めた全6曲が収録される。

また、初回限定盤には「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントの映像が収録される他、各形態別の限定トレカや応募抽選シリアルナンバーも封入。さらに、PREMIUM MILK会員限定のアクリルスタンド付きセット商品の販売も決定しており、アルバムタイトルや収録楽曲の詳細などの続報に注目しよう。

なお、ECサイト限定の早期予約特典として、期間限定でメンバーのソロクリアトレカやペアトレカがランダムで付与される。

一方、現在M!LKは、5ヵ月連続リリース企画『モー烈モー進！リリースプロジェクト2026』を敢行しており、第2弾楽曲「真・運命」を配信リリースしたばかりで、続く第3弾楽曲の発表も控えている。夏に向けてさらなる盛り上がりを見せるグループの今後の展開から目が離せない。

■リリース情報

2026.09.16 ON SALE

MINI ALBUM『タイトル未定』

■関連リンク

1stミニアルバム予約ページ

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/1stMiniAlbum/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/