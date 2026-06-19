M!LK、グループ初1stミニアルバムリリースサプライズ発表 ソロ盤含む全7形態【収録内容】
【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、9月16日にグループ初となる1st Mini Albumをリリースすることが決定した。
【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情
6月19日、LINE CUBE SHIBUYAで開催された「み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜」のステージ上で、M!LKが1st Mini Albumのリリースをファンに向けてサプライズ発表した。メジャー8thシングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」以来、約7ヶ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミニアルバムとなる。
前作「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」は発売初週に50万枚を突破し、自身初のハーフミリオンを記録したほか、「好きすぎて滅！」のミュージックビデオも自身初の1億回再生を突破。さらに、先日開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」をはじめとする5部門を受賞するなど、圧倒的な勢いを示す中での待望のミニアルバムリリースとなる。
本作は初回生産限定ソロ盤を含む全7形態でのリリースとなり、初回限定盤および通常盤には4月に配信リリースされ話題を呼んだ「アイドルパワー」に新曲を加えた全5曲を収録。ソロ盤にはこれら5曲に加え、ボーナストラックとしてユニット楽曲を収めた全6曲が収録される。また、初回限定盤には「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントの映像が収録されるほか、各形態別の限定トレカや応募抽選シリアルナンバーも封入される。さらに、PREMIUM MILK会員限定のアクリルスタンド付きセット商品の販売も決定しており、アルバムタイトルや収録楽曲の詳細などの続報に期待がかかる。
なお、ECサイト限定の早期予約特典として、期間限定でメンバーのソロクリアトレカやペアトレカがランダムで付与される。
一方、現在M!LKは、5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行しており、第二弾楽曲「真・運命」を配信リリースしたばかりで、続く第三弾楽曲の発表も控えている。（modelpress編集部）
2026年9月16日（水）発売
M!LK 1st Mini Album「タイトル未定」
＜商品形態・収録内容＞
・通常盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲を含む全5曲
封入特典1：通常盤・限定トレカ(メンバーソロ5種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）※初回プレス分のみ
・初回限定盤（CD＋Blu-ray）
CD：「アイドルパワー」、新曲を含む全5曲
Blu-ray：「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベント映像
封入特典1：初回限定盤・限定トレカ(メンバーソロ5種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「佐野勇斗」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラック1曲を含む全6曲
封入特典1：「佐野勇斗」盤・限定トレカ（佐野勇斗ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「塩崎太智」盤（CDのみ）（ ※「崎」は正式には「たつさき」）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラック1曲を含む全6曲収録
封入特典1：「塩崎太智」盤・限定トレカ（塩崎太智ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「曽野舜太」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラックに「真・運命」含む全6曲収録
封入特典1：「曽野舜太」盤・限定トレカ(曽野舜太ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「山中柔太朗」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラックに「真・運命」含む全6曲収録
封入特典1：「山中柔太朗」盤・限定トレカ(山中柔太朗ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「吉田仁人」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラック1曲を含む全6曲収録
封入特典1：「吉田仁人」盤・限定トレカ（吉田仁人ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
※「佐野勇斗」盤、「塩崎太智」盤、「吉田仁人」盤の各ボーナストラック詳細は、「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の発表に合わせて告知。
［FC限定セット商品内容］
・初回限定盤＋集合アクリルスタンドA
・通常盤＋集合アクリルスタンドB
・「佐野勇斗」盤＋佐野勇斗ソロアクリルスタンド
・「塩崎太智」盤＋塩崎太智ソロアクリルスタンド
・「曽野舜太」盤＋曽野舜太ソロアクリルスタンド
・「山中柔太朗」盤＋山中柔太朗ソロアクリルスタンド
・「吉田仁人」盤＋吉田仁人ソロアクリルスタンド
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情
◆M!LK、グループ初1stミニアルバムリリース決定
6月19日、LINE CUBE SHIBUYAで開催された「み！るきーず感謝祭2026 〜爆裂ホームパーティー〜」のステージ上で、M!LKが1st Mini Albumのリリースをファンに向けてサプライズ発表した。メジャー8thシングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」以来、約7ヶ月ぶりのCDリリースにして、グループ初のミニアルバムとなる。
本作は初回生産限定ソロ盤を含む全7形態でのリリースとなり、初回限定盤および通常盤には4月に配信リリースされ話題を呼んだ「アイドルパワー」に新曲を加えた全5曲を収録。ソロ盤にはこれら5曲に加え、ボーナストラックとしてユニット楽曲を収めた全6曲が収録される。また、初回限定盤には「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントの映像が収録されるほか、各形態別の限定トレカや応募抽選シリアルナンバーも封入される。さらに、PREMIUM MILK会員限定のアクリルスタンド付きセット商品の販売も決定しており、アルバムタイトルや収録楽曲の詳細などの続報に期待がかかる。
なお、ECサイト限定の早期予約特典として、期間限定でメンバーのソロクリアトレカやペアトレカがランダムで付与される。
一方、現在M!LKは、5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行しており、第二弾楽曲「真・運命」を配信リリースしたばかりで、続く第三弾楽曲の発表も控えている。（modelpress編集部）
◆1st Mini Album商品情報
2026年9月16日（水）発売
M!LK 1st Mini Album「タイトル未定」
＜商品形態・収録内容＞
・通常盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲を含む全5曲
封入特典1：通常盤・限定トレカ(メンバーソロ5種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）※初回プレス分のみ
・初回限定盤（CD＋Blu-ray）
CD：「アイドルパワー」、新曲を含む全5曲
Blu-ray：「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベント映像
封入特典1：初回限定盤・限定トレカ(メンバーソロ5種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「佐野勇斗」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラック1曲を含む全6曲
封入特典1：「佐野勇斗」盤・限定トレカ（佐野勇斗ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「塩崎太智」盤（CDのみ）（ ※「崎」は正式には「たつさき」）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラック1曲を含む全6曲収録
封入特典1：「塩崎太智」盤・限定トレカ（塩崎太智ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「曽野舜太」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラックに「真・運命」含む全6曲収録
封入特典1：「曽野舜太」盤・限定トレカ(曽野舜太ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「山中柔太朗」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラックに「真・運命」含む全6曲収録
封入特典1：「山中柔太朗」盤・限定トレカ(山中柔太朗ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
・初回生産限定「吉田仁人」盤（CDのみ）
CD：「アイドルパワー」、新曲の他、ボーナストラック1曲を含む全6曲収録
封入特典1：「吉田仁人」盤・限定トレカ（吉田仁人ソロ3種ランダム1枚）
封入特典2：応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
※「佐野勇斗」盤、「塩崎太智」盤、「吉田仁人」盤の各ボーナストラック詳細は、「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の発表に合わせて告知。
◆M!LKオフィシャルファンクラブ PREMIUM MILK限定セット商品
［FC限定セット商品内容］
・初回限定盤＋集合アクリルスタンドA
・通常盤＋集合アクリルスタンドB
・「佐野勇斗」盤＋佐野勇斗ソロアクリルスタンド
・「塩崎太智」盤＋塩崎太智ソロアクリルスタンド
・「曽野舜太」盤＋曽野舜太ソロアクリルスタンド
・「山中柔太朗」盤＋山中柔太朗ソロアクリルスタンド
・「吉田仁人」盤＋吉田仁人ソロアクリルスタンド
【Not Sponsored 記事】