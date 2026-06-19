「日経225オプション」7月限コール手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯7万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
野村証券 15( 15)
SBI証券 32( 12)
UBS証券 10( 10)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万1875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯7万1750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯7万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 12( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯7万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
野村証券 15( 15)
SBI証券 32( 12)
UBS証券 10( 10)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万1875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯7万1750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯7万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 12( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース