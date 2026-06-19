新ドラマ『もう1度夫婦になりますか？』桃月なしこ、武田航平、島崎遥香、濱田マリ、高島礼子の出演決定！
森迫永依と前田公輝がダブル主演する7月6日スタートのドラマ『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分 ※第1話は24時34分）より、桃月なしこ、武田航平、島崎遥香、濱田マリ、高島礼子の出演が発表された。
【写真】森迫永依＆前田公輝が演じる“カモフラージュ夫婦”原作での姿は？
六葉雅・上原ひびきによる漫画『カモフラージュ夫婦』を実写化ドラマする本作は、裏切りから始まる夫婦の物語。
家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子。しかし一流企業に勤める夫・誠一の不倫に気づいてしまう。戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が…。
妊娠した愛子は一人で産んで育てることを決意し、自分と子供の幸せだけを考え、動き出す。私はもう一度自分らしさを取り戻してこの子と一緒に前を向きたい。
一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一は、やり直しを願い、奮闘していく。 俺はもう一度愛子と向き合いたい。できることなら支えていきたい。自分の気持ちに素直になった夫婦が再び動き出す―。
笹嶋愛子役を森迫永依、笹嶋誠一役を前田公輝が演じる。
このたび、新たに5名の追加キャストが解禁。
誠一（前田）の“愛人”であり、同じ会社の女性社員、安藤彩香役に桃月なしこ、YUKI法律事務所の弁護士であり、離婚弁護を担当する岡田友樹役に武田航平、愛子（森迫）の高校からの親友であり、心の支えになる存在である重本佐和子役に島崎遥香、YUKI法律事務所の弁護士であり、頼りになる所長、結城楓役に濱田マリ、誠一の母であり、息子夫婦のことを気にしている笹嶋明子役に高島礼子。
桃月は「どのように笹嶋夫婦が再生を決意していくのか、そしてその中で彩香がどうなっていくのか、登場人物たちそれぞれの行く末をぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです」、武田は「切なさだけではなく、優しさや希望も感じてもらえるはずです。観終わったあとに、誰かを少し大事にしたくなる。そんな作品として皆さんに届いたら嬉しいです」とコメント。
島崎は「深い傷を負いながらも、自分の人生を取り戻すために一歩を踏み出そうとする愛子に強く共感していただけると思います。佐和子としては、理不尽な男に都合よく利用された愛子の悔しさを一緒に背負い、視聴者の皆さんの怒りを代弁するような存在でありたいです」と言葉を寄せた。
濱田は「このドラマの登場人物は、みんな自分の好きに生きてて素敵です。『でもどうやって再生するの？ 無理なんじゃないの？』と毎週楽しんで頂けるストーリーでございます」とメッセージを。高嶋は「現在と過去が交差して見逃したらもったいないようなドラマです。ご期待下さい」としている。
ドラマDEEP『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』は、日本テレビ系にて7月6日より毎週月曜24時24分（第1話は24時34分）放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桃月なしこ
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
この作品のお話をいただいた時は、率直にとても嬉しかったです。豪華なキャストの皆さんとご一緒できることへの楽しみがある反面、自分自身まだまだ学ぶことも多いので、緊張や不安もありました。また、不倫相手という役柄を演じるのが初めてだったので、自分に演じられるだろうかという難しさも感じました。だからこそ、現場でたくさん刺激をいただきながら、この作品を通して成長していきたいと思いました。
――役への思い、役の見どころ
彩香はプライドが高く、一見すると強くて自信に満ちた女性に見えますが、その奥には常に不安や寂しさを抱えている人物だと思っています。相手を試すような言動をしてしまったり、自分でも感情をうまくコントロールできなくなってしまうところがとても印象的で、人間らしさを感じました。不倫、そして再生というテーマの中で、それぞれの正義や感情がぶつかり合うところにも注目していただけたら嬉しいです。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
不倫というテーマを描いた作品ではありますが、登場人物それぞれに譲れない想いや正義があり、ただ“良い”“悪い”では片付けられない人間ドラマになっていると思います。彩香という役を通して、私自身もたくさん考えさせられました。どのように笹嶋夫婦が再生を決意していくのか、そしてその中で彩香がどうなっていくのか、登場人物たちそれぞれの行く末をぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
■武田航平
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
「もし、もう1度やり直せるなら」――誰しも一度は考えたことがあるテーマだと思い、すごくひかれました。人と人との関係って簡単じゃないけれど、だからこそ愛おしくて、考えさせられる。そんなリアルが詰まった作品だと感じました。きっと誰かの心にそっと寄り添える物語になると思いますし、自分自身も丁寧に向き合いたいと思いました。
――役への思い、役の見どころ
僕が演じる岡田友樹は、離婚弁護士として人に寄り添いながら、相手の想いを受け止める人物です。ただ優しいだけではなく、迷いや痛みを抱える人の隣にそっと座れるような存在でいたいと思いながら演じています。登場人物それぞれの揺れる感情の中で、岡田がどう関わっていくのかも見どころの一つです。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
不倫、夫婦、家族、そして“やり直し”――簡単に答えが出ないテーマだからこそ、きっと誰かの心に引っかかる作品になっていると思います。切なさだけではなく、優しさや希望も感じてもらえるはずです。観終わったあとに、誰かを少し大事にしたくなる。そんな作品として皆さんに届いたら嬉しいです。ぜひ最後まで見届けてください！
■島崎遥香
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
不倫や裏切りというのは、決してドラマの中だけの話ではなく、現実世界で誰かが今まさに直面している生々しい問題であり、言葉にできないほど残酷な現実です。だからこそ、台本をいただいた時は、された側の傷の深さを絶対に軽々しく扱ってはいけないという強い責任感を感じました。そんな理不尽な絶望の中にいる愛子を、佐和子という存在を通して全力で守り抜き、寄り添っていくという強い覚悟が湧いてきました。
――役への思い、役の見どころ
佐和子は普段はカラッと陽気でサバサバしていますが、情が厚く、親友の痛みを自分のことのように受け止めて、共に怒り、戦える女性です。作中でボロボロになっていく愛子に対して、彼女はただ言葉だけで慰めるのではなく、生活やこれからの人生といった現実的な部分までを丸ごと引っ張り上げようと、手を差し伸べます。ただ寄り添うだけでなく、時に心を鬼にして愛子の尊厳を取り戻そうとする、ブレない強さに注目してほしいです。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
深い傷を負いながらも、自分の人生を取り戻すために一歩を踏み出そうとする愛子に強く共感していただけると思います。佐和子としては、理不尽な男に都合よく利用された愛子の悔しさを一緒に背負い、視聴者の皆さんの怒りを代弁するような存在でありたいです。
■濱田マリ
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
とても嬉しかったです。DRAMA DEEPの入場チケットをもらった！って思いました。
――役への思い、役の見どころ
何があっても、私は愛子さんの味方です。 3人目のお母さんポジションで愛子さんを守ります。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
DRAMA DEEPの真骨頂にして破天荒。このドラマの登場人物は、みんな自分の好きに生きてて素敵です。「でもどうやって再生するの？ 無理なんじゃないの？」と毎週楽しんで頂けるストーリーでございます。
■高島礼子
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
タイトルが興味深く面白そうでしたし出演者の皆さんも今活躍されてる俳優さんが揃ってて是非、やらせていただきたいと思いました。
――役への思い、役の見どころ
母でありながら公正な判断の出来る女性で、義理の娘への思いやりと接し方が見所かと。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
現在と過去が交差して見逃したらもったいないようなドラマです。ご期待下さい。
【写真】森迫永依＆前田公輝が演じる“カモフラージュ夫婦”原作での姿は？
六葉雅・上原ひびきによる漫画『カモフラージュ夫婦』を実写化ドラマする本作は、裏切りから始まる夫婦の物語。
家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子。しかし一流企業に勤める夫・誠一の不倫に気づいてしまう。戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が…。
一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一は、やり直しを願い、奮闘していく。 俺はもう一度愛子と向き合いたい。できることなら支えていきたい。自分の気持ちに素直になった夫婦が再び動き出す―。
笹嶋愛子役を森迫永依、笹嶋誠一役を前田公輝が演じる。
このたび、新たに5名の追加キャストが解禁。
誠一（前田）の“愛人”であり、同じ会社の女性社員、安藤彩香役に桃月なしこ、YUKI法律事務所の弁護士であり、離婚弁護を担当する岡田友樹役に武田航平、愛子（森迫）の高校からの親友であり、心の支えになる存在である重本佐和子役に島崎遥香、YUKI法律事務所の弁護士であり、頼りになる所長、結城楓役に濱田マリ、誠一の母であり、息子夫婦のことを気にしている笹嶋明子役に高島礼子。
桃月は「どのように笹嶋夫婦が再生を決意していくのか、そしてその中で彩香がどうなっていくのか、登場人物たちそれぞれの行く末をぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです」、武田は「切なさだけではなく、優しさや希望も感じてもらえるはずです。観終わったあとに、誰かを少し大事にしたくなる。そんな作品として皆さんに届いたら嬉しいです」とコメント。
島崎は「深い傷を負いながらも、自分の人生を取り戻すために一歩を踏み出そうとする愛子に強く共感していただけると思います。佐和子としては、理不尽な男に都合よく利用された愛子の悔しさを一緒に背負い、視聴者の皆さんの怒りを代弁するような存在でありたいです」と言葉を寄せた。
濱田は「このドラマの登場人物は、みんな自分の好きに生きてて素敵です。『でもどうやって再生するの？ 無理なんじゃないの？』と毎週楽しんで頂けるストーリーでございます」とメッセージを。高嶋は「現在と過去が交差して見逃したらもったいないようなドラマです。ご期待下さい」としている。
ドラマDEEP『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』は、日本テレビ系にて7月6日より毎週月曜24時24分（第1話は24時34分）放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桃月なしこ
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
この作品のお話をいただいた時は、率直にとても嬉しかったです。豪華なキャストの皆さんとご一緒できることへの楽しみがある反面、自分自身まだまだ学ぶことも多いので、緊張や不安もありました。また、不倫相手という役柄を演じるのが初めてだったので、自分に演じられるだろうかという難しさも感じました。だからこそ、現場でたくさん刺激をいただきながら、この作品を通して成長していきたいと思いました。
――役への思い、役の見どころ
彩香はプライドが高く、一見すると強くて自信に満ちた女性に見えますが、その奥には常に不安や寂しさを抱えている人物だと思っています。相手を試すような言動をしてしまったり、自分でも感情をうまくコントロールできなくなってしまうところがとても印象的で、人間らしさを感じました。不倫、そして再生というテーマの中で、それぞれの正義や感情がぶつかり合うところにも注目していただけたら嬉しいです。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
不倫というテーマを描いた作品ではありますが、登場人物それぞれに譲れない想いや正義があり、ただ“良い”“悪い”では片付けられない人間ドラマになっていると思います。彩香という役を通して、私自身もたくさん考えさせられました。どのように笹嶋夫婦が再生を決意していくのか、そしてその中で彩香がどうなっていくのか、登場人物たちそれぞれの行く末をぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
■武田航平
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
「もし、もう1度やり直せるなら」――誰しも一度は考えたことがあるテーマだと思い、すごくひかれました。人と人との関係って簡単じゃないけれど、だからこそ愛おしくて、考えさせられる。そんなリアルが詰まった作品だと感じました。きっと誰かの心にそっと寄り添える物語になると思いますし、自分自身も丁寧に向き合いたいと思いました。
――役への思い、役の見どころ
僕が演じる岡田友樹は、離婚弁護士として人に寄り添いながら、相手の想いを受け止める人物です。ただ優しいだけではなく、迷いや痛みを抱える人の隣にそっと座れるような存在でいたいと思いながら演じています。登場人物それぞれの揺れる感情の中で、岡田がどう関わっていくのかも見どころの一つです。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
不倫、夫婦、家族、そして“やり直し”――簡単に答えが出ないテーマだからこそ、きっと誰かの心に引っかかる作品になっていると思います。切なさだけではなく、優しさや希望も感じてもらえるはずです。観終わったあとに、誰かを少し大事にしたくなる。そんな作品として皆さんに届いたら嬉しいです。ぜひ最後まで見届けてください！
■島崎遥香
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
不倫や裏切りというのは、決してドラマの中だけの話ではなく、現実世界で誰かが今まさに直面している生々しい問題であり、言葉にできないほど残酷な現実です。だからこそ、台本をいただいた時は、された側の傷の深さを絶対に軽々しく扱ってはいけないという強い責任感を感じました。そんな理不尽な絶望の中にいる愛子を、佐和子という存在を通して全力で守り抜き、寄り添っていくという強い覚悟が湧いてきました。
――役への思い、役の見どころ
佐和子は普段はカラッと陽気でサバサバしていますが、情が厚く、親友の痛みを自分のことのように受け止めて、共に怒り、戦える女性です。作中でボロボロになっていく愛子に対して、彼女はただ言葉だけで慰めるのではなく、生活やこれからの人生といった現実的な部分までを丸ごと引っ張り上げようと、手を差し伸べます。ただ寄り添うだけでなく、時に心を鬼にして愛子の尊厳を取り戻そうとする、ブレない強さに注目してほしいです。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
深い傷を負いながらも、自分の人生を取り戻すために一歩を踏み出そうとする愛子に強く共感していただけると思います。佐和子としては、理不尽な男に都合よく利用された愛子の悔しさを一緒に背負い、視聴者の皆さんの怒りを代弁するような存在でありたいです。
■濱田マリ
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
とても嬉しかったです。DRAMA DEEPの入場チケットをもらった！って思いました。
――役への思い、役の見どころ
何があっても、私は愛子さんの味方です。 3人目のお母さんポジションで愛子さんを守ります。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
DRAMA DEEPの真骨頂にして破天荒。このドラマの登場人物は、みんな自分の好きに生きてて素敵です。「でもどうやって再生するの？ 無理なんじゃないの？」と毎週楽しんで頂けるストーリーでございます。
■高島礼子
――この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
タイトルが興味深く面白そうでしたし出演者の皆さんも今活躍されてる俳優さんが揃ってて是非、やらせていただきたいと思いました。
――役への思い、役の見どころ
母でありながら公正な判断の出来る女性で、義理の娘への思いやりと接し方が見所かと。
――このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
現在と過去が交差して見逃したらもったいないようなドラマです。ご期待下さい。