木村拓哉 ニューアルバム『Checkpoint』発売決定！ Taka (ONE OK ROCK)、奥田民生など豪華アーティストが楽曲提供

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木村拓哉が、新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日にリリースすることを発表。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。

■憂歌団の木村充揮、明石家さんまとブルースに挑戦

アルバムタイトルにも掲げられた『Checkpoint』には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身が改めて“現在地”を見つめ直すとともに、その先に広がるあらたな未来への道標という意味が込められている。

本作には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内で本人が予告していたとおり、豪華アーティスト陣が参加。明石家さんま、奥田民生、木村充揮 (憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、Rei、山崎まさよしというジャンルや世代を超えた個性豊かなアーティストたちとの共演が実現した。

2020年のソロアーティスト活動スタート以来、木村は親交の深い仲間や自身がリスペクトするアーティストたちと共に作品づくりを重ねてきた。ソロ4作目となる本作でもそのスタンスは変わらないが、これまで以上に自ら制作へ深く関わり、あらたな表現にも積極的に挑戦している。

ONE OK ROCKのTakaとは、楽曲提供という枠を超え、両者が何度も意見交換を重ねながら作品を構築。互いの感性をぶつけ合いながら生まれた楽曲は、本作を象徴する一曲となっている。

また、憂歌団の木村充揮、そして明石家さんまとは、これまで木村が本格的に取り組んだことのないブルースに挑戦。奥田民生提供曲では、木村本人の希望によりダンサブルなアレンジを採用。楽曲中に使用されるSEにも本人のアイデアが随所に盛り込まれており、遊び心あふれる作品に仕上がっている。

山崎まさよしのデビュー30周年を記念したトリビュート企画の一環として制作され、今週配信がスタートした「セロリ」も初回A盤、B盤に収録される。

また、あわせて公開されたジャケット写真は、木村拓哉の存在感をストイックなモノクロームで表現。深みのある表情を際立たせるビジュアルの上に、本人直筆によるタイトル『Checkpoint』を鮮烈な赤で重ねることで、本作に込めた想いと覚悟をダイナミックに刻み込んだ印象的なアートワークとなっている。

購入者特典として本人参加のスペシャルイベントや、ライブツアーのリハーサル観覧といった貴重な体験型企画の実施も決定。

ソロ活動6年目を迎えた木村拓哉が、多彩なアーティストとの共創を通じて描き出すあらたな現在地。アルバム『Checkpoint』は、そのタイトルが示すとおり、これまでの歩みとこれからの未来をつなぐ重要な作品となりそうだ。

なお、木村は9月から、アルバムタイトルを冠した全国ツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.08.12 ON SALE

ALBUM『Checkpoint』

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■関連リンク

C&C STAGE OFFICIAL SITE

https://candcstage.com/

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35