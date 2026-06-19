米津玄師「烏」TikTokエフェクト公開 “烏のフェイスペイント”楽しめる仕様に
2026 NHKサッカーテーマに起用されている米津玄師「烏」のTikTokカメラエフェクト「烏」KARASU FACE PAINTが公開された。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
18日に公開された同曲のミュージックビデオでは、フェイスペイントを施した米津の姿が収められている。今回公開されたエフェクトは、米津が描き下ろした「烏」のジャケットの絵柄を使用したもので、カラスの羽が両頬にペイントされる動画フィルターとなっている。
頭には小さなカラスが乗り、カメラに向かってピースサインをするとカラスが頭上を舞うほか、手のひらを上に向けると、その手にカラスが飛んでくるなど、遊び心あふれるギミックも楽しめる仕様となっている。
また現在、全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中。対象番組では、ジャケットの絵柄をあしらった「烏」フェイスシールがプレゼントされる。
『FIFAワールドカップ2026』では、日本代表の第2戦となるチュニジア戦が日本時間21日午後1時に控えている。「烏」の楽曲とともに、TikTokエフェクトやフェイスシールを通じた応援の広がりにも注目が集まりそうだ。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
18日に公開された同曲のミュージックビデオでは、フェイスペイントを施した米津の姿が収められている。今回公開されたエフェクトは、米津が描き下ろした「烏」のジャケットの絵柄を使用したもので、カラスの羽が両頬にペイントされる動画フィルターとなっている。
また現在、全国各地のラジオ局では「烏」ラジオキャンペーンを実施中。対象番組では、ジャケットの絵柄をあしらった「烏」フェイスシールがプレゼントされる。
『FIFAワールドカップ2026』では、日本代表の第2戦となるチュニジア戦が日本時間21日午後1時に控えている。「烏」の楽曲とともに、TikTokエフェクトやフェイスシールを通じた応援の広がりにも注目が集まりそうだ。