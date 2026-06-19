木村拓哉、移籍後初のアルバム「Checkpoint」決定 ONE OK ROCK・Takaなど豪華アーティストが楽曲提供
【モデルプレス＝2026/06/19】木村拓哉が、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日にリリースすることを発表。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。
【写真】木村拓哉「大胆」「びっくりした」雰囲気ガラリのヘア
アルバムタイトルにも掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村自身が、改めて“現在地”を見つめ直すとともに、その先に広がる新たな未来への道標という意味が込められている。本作には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組「Flow」内で本人が予告していた通り、豪華アーティスト陣が参加。明石家さんま、奥田民生、木村充揮（憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、Rei、山崎まさよしという、ジャンルや世代を超えた個性豊かなアーティストたちとの共演が実現した。
2020年のソロアーティスト活動スタート以来、木村は親交の深い仲間や自身がリスペクトするアーティストたちと共に作品づくりを重ねてきた。ソロ4作目となる本作でもそのスタンスは変わらないが、これまで以上に自ら制作へ深く関わり、新たな表現にも積極的に挑戦している。ONE OK ROCKのTakaとは、楽曲提供という枠を超え、両者が何度も意見交換を重ねながら作品を構築。互いの感性をぶつけ合いながら生まれた楽曲は、本作を象徴する一曲となっている。
また、憂歌団の木村、そしてさんまとは、これまで木村が本格的に取り組んだことのないブルースに挑戦。奥田提供曲では、木村本人の希望によりダンサブルなアレンジを採用。楽曲中に使用されるSEにも本人のアイデアが随所に盛り込まれており、遊び心あふれる作品に仕上がっている。山崎まさよしのデビュー30周年を記念したトリビュート企画の一環として制作され、今週配信がスタートした「セロリ」も初回盤A・Bに収録される。
公開されたジャケット写真は、木村の存在感をストイックなモノクロームで表現。深みのある表情を際立たせるビジュアルの上に、本人直筆によるタイトル「Checkpoint」を鮮烈な赤で重ねることで、本作に込めた想いと覚悟をダイナミックに刻み込んだ、印象的なアートワークとなっている。
購入者特典として、本人参加のスペシャルイベントや、ライブツアーのリハーサル観覧といった貴重な体験型企画の実施も決定した。ソロ活動6年目を迎えた木村が、多彩なアーティストとの共創を通じて描き出す新たな現在地。アルバム『Checkpoint』は、そのタイトルが示す通り、これまでの歩みとこれからの未来をつなぐ重要な作品。さらに9月からは、アルバムタイトルを冠した全国ツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」がスタートする。（modelpress編集部）
初回盤A（CD＋PHOTOBOOK）
仕様：豪華BOX仕様
封入特典：撮り下ろしPHOTO BOOK（60P）／シリアルコードA
初回盤B（CD＋DVD）
仕様：三方背スリーブ＆デジパック仕様
封入特典：撮り下ろしフォト＆リリックブックレット／シリアルコードB
初回盤B（CD＋Blu-ray）
仕様：三方背スリーブ＆デジパック仕様
封入特典：撮り下ろしフォト＆リリックブックレット／シリアルコードB
通常盤（CD）ジャケット絵柄C
初回封入特典：撮り下ろしフォト＆リリックブックレット／シリアルコードC
Crew限定盤（ファンクラブ限定盤）（CD）ジャケット絵柄D
仕様：紙ジャケ（EPサイズE式ダブルジャケット）スタンド付き
封入特典：リリックペーパー
限定応募施策：「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」コンサートチケット付きバックステージツアー
【収録内容】
CD（初回盤A／初回盤B共通）：全10曲収録予定
1：Take It Easy
2：マリブドライブ
3：Long Saturday
4：BLACK DENIM
5：Talk
6：High on You
7：新風に吹かれつつ
8：What a Dramatic Life！
9：光の中で
10：セロリ（初回盤A・Bのみに収録）
CD（通常盤・Crew盤共通）：全9曲収録予定
1：Take It Easy
2：マリブドライブ
3：Long Saturday
4：BLACK DENIM
5：Talk
6：High on You
7：新風に吹かれつつ
8：What a Dramatic Life！
9：光の中で
DVD・Blu-ray（初回盤B Blu-ray／DVD共通）
01.C＆C STAGE -Brand Movie-
02.BLACK DENIM -Music Video-
03.BLACK DENIM -Music Video-（Band Ver.）
04.光の中で -Music Video-
05.Behind the Scenes＆Captain Interview
【CDショップ特典】
予約・購入先着
●3形態同時購入セット特典：ミニフーディーラバーキーホルダー（本体部分：約85mm×64mm）
初回盤A＋初回盤B＋通常盤を同時予約者が対象。
●単品特典：C＆C STAGEロゴステッカー（50mm×50mm）
初回盤A、初回盤B、通常盤対象：1枚購入につきロゴステッカー1枚プレゼント。
「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」
2026年9月5日（土）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年9月6日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年9月26日（土）【ソウル】INSPIRE ARENA
2026年10月7日（水）【福岡】マリンメッセ福岡A館
2026年11月13日（金）【台北】Taipei Music Center
2026年11月14日（土）【台北】Taipei Music Center
2026年11月21日（土）【千葉】ららアリーナ東京ベイ
2026年11月22日（日）【千葉】ららアリーナ東京ベイ
2026年11月23日（月・祝）【千葉】ららアリーナ東京ベイ
【Not Sponsored 記事】
【写真】木村拓哉「大胆」「びっくりした」雰囲気ガラリのヘア
◆木村拓哉、移籍後初のアルバム
アルバムタイトルにも掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村自身が、改めて“現在地”を見つめ直すとともに、その先に広がる新たな未来への道標という意味が込められている。本作には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組「Flow」内で本人が予告していた通り、豪華アーティスト陣が参加。明石家さんま、奥田民生、木村充揮（憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、Rei、山崎まさよしという、ジャンルや世代を超えた個性豊かなアーティストたちとの共演が実現した。
また、憂歌団の木村、そしてさんまとは、これまで木村が本格的に取り組んだことのないブルースに挑戦。奥田提供曲では、木村本人の希望によりダンサブルなアレンジを採用。楽曲中に使用されるSEにも本人のアイデアが随所に盛り込まれており、遊び心あふれる作品に仕上がっている。山崎まさよしのデビュー30周年を記念したトリビュート企画の一環として制作され、今週配信がスタートした「セロリ」も初回盤A・Bに収録される。
公開されたジャケット写真は、木村の存在感をストイックなモノクロームで表現。深みのある表情を際立たせるビジュアルの上に、本人直筆によるタイトル「Checkpoint」を鮮烈な赤で重ねることで、本作に込めた想いと覚悟をダイナミックに刻み込んだ、印象的なアートワークとなっている。
購入者特典として、本人参加のスペシャルイベントや、ライブツアーのリハーサル観覧といった貴重な体験型企画の実施も決定した。ソロ活動6年目を迎えた木村が、多彩なアーティストとの共創を通じて描き出す新たな現在地。アルバム『Checkpoint』は、そのタイトルが示す通り、これまでの歩みとこれからの未来をつなぐ重要な作品。さらに9月からは、アルバムタイトルを冠した全国ツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」がスタートする。（modelpress編集部）
◆CD商品一覧
初回盤A（CD＋PHOTOBOOK）
仕様：豪華BOX仕様
封入特典：撮り下ろしPHOTO BOOK（60P）／シリアルコードA
初回盤B（CD＋DVD）
仕様：三方背スリーブ＆デジパック仕様
封入特典：撮り下ろしフォト＆リリックブックレット／シリアルコードB
初回盤B（CD＋Blu-ray）
仕様：三方背スリーブ＆デジパック仕様
封入特典：撮り下ろしフォト＆リリックブックレット／シリアルコードB
通常盤（CD）ジャケット絵柄C
初回封入特典：撮り下ろしフォト＆リリックブックレット／シリアルコードC
Crew限定盤（ファンクラブ限定盤）（CD）ジャケット絵柄D
仕様：紙ジャケ（EPサイズE式ダブルジャケット）スタンド付き
封入特典：リリックペーパー
限定応募施策：「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」コンサートチケット付きバックステージツアー
【収録内容】
CD（初回盤A／初回盤B共通）：全10曲収録予定
1：Take It Easy
2：マリブドライブ
3：Long Saturday
4：BLACK DENIM
5：Talk
6：High on You
7：新風に吹かれつつ
8：What a Dramatic Life！
9：光の中で
10：セロリ（初回盤A・Bのみに収録）
CD（通常盤・Crew盤共通）：全9曲収録予定
1：Take It Easy
2：マリブドライブ
3：Long Saturday
4：BLACK DENIM
5：Talk
6：High on You
7：新風に吹かれつつ
8：What a Dramatic Life！
9：光の中で
DVD・Blu-ray（初回盤B Blu-ray／DVD共通）
01.C＆C STAGE -Brand Movie-
02.BLACK DENIM -Music Video-
03.BLACK DENIM -Music Video-（Band Ver.）
04.光の中で -Music Video-
05.Behind the Scenes＆Captain Interview
【CDショップ特典】
予約・購入先着
●3形態同時購入セット特典：ミニフーディーラバーキーホルダー（本体部分：約85mm×64mm）
初回盤A＋初回盤B＋通常盤を同時予約者が対象。
●単品特典：C＆C STAGEロゴステッカー（50mm×50mm）
初回盤A、初回盤B、通常盤対象：1枚購入につきロゴステッカー1枚プレゼント。
◆LIVE情報
「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」
2026年9月5日（土）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年9月6日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年9月26日（土）【ソウル】INSPIRE ARENA
2026年10月7日（水）【福岡】マリンメッセ福岡A館
2026年11月13日（金）【台北】Taipei Music Center
2026年11月14日（土）【台北】Taipei Music Center
2026年11月21日（土）【千葉】ららアリーナ東京ベイ
2026年11月22日（日）【千葉】ららアリーナ東京ベイ
2026年11月23日（月・祝）【千葉】ららアリーナ東京ベイ
【Not Sponsored 記事】