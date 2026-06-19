歌手早見優（59）が19日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。米国在住の長女と毎日テレビ電話で会話している様子を語った。

司会の黒柳徹子が「早見優さんには娘さんが2人いらしゃって、ずいぶん大きくなったでしょ。何歳と何歳？」と尋ねた。

早見は「今、長女が25歳で次女が23歳なんですけれども、長女とは徹子さんの『徹子の部屋』に出演させていただいて、今、ふたりともボストンで仕事をしていて、もう大人になったなぁ、って」と話した。

黒柳は「社会人？ ふたりとも？」と質問。早見は「ボストンとの日本の時間差が13時間なので、ボストンが夜のときはこっちが朝で、よく電話…よく、というか、毎日電話かかってくるんですけど、『こんなマーボー豆腐を作ったんだけど、味が決まらないんだけど、ママ、見て見て。どうしたらいい？』って、テレビ電話では味見もなかなかできないので、どうしたらいいって、分からない、って答えるんです。で『かきまぜてみて…なんかサラサラしてるから、片栗粉を入れた方がいいのかも』とか」と話した。

黒柳が「お料理も教えてる？」と尋ねた。早見は「そうです。テレビ電話を通じて」と返した。